Путин поздравил Мирзиёева с победой до оглашения итогов выборов

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах и переизбранием на должность президента Узбекистана ещё до официального оглашения предварительных итогов голосования.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля. В нём победа Мирзиёева названа убедительной. "Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса" - пишет Путин.

С победой президента Узбекистана поздравил и Александр Лукашенко

При этом никаких данных о результатах состоявшихся в воскресенье выборов к моменту публикации поздравлений опубликовано не было. Появившиеся в интернете сообщения о получении президентом 90 процентов голосов в избиркоме Узбекистана назвали "статистикой, далёкой от истины".

Мирзиёев при этом считался главным фаворитом выборов. Независимые наблюдатели и оппозиция указывают на то, что у него не было сильных конкурентов. Наблюдатели ОБСЕ в своём предварительном заключении по итогам кампании заявили, что на выборах "не было настоящей конкуренции".

Предварительные итоги выборов президента Узбекистана были объявлены в понедельник после обеда. Согласно данным ЦИК, при явке более 80 процентов избирателей Мирзиёев получил 80,1 процент голосов и был переизбран.

Процент полученных президентом голосов меньше, чем на выборах 2016 года, когда он набрал, по официальным данным, более 88 процентов.

64-летний Мирзиёев позиционирует себя как реформатор. По сравнению с его предшественником на посту президента Исламом Каримовым, он проводит более прагматичную и открытую политику. В частности, страна открылась для иностранных инвестиций, несколько ослаб полицейский и административный надзор, был освобождён ряд политзаключённых.

При этом все рычаги власти в стране по-прежнему сосредоточены в руках президента и его окружения, а реальная политическая конкуренция и свобода СМИ отсутствуют.