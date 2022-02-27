Путин приказал перевести ядерные силы России в особый режим дежурства

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Об этом он заявил на встрече в Кремле с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Причиной этого решения названы «агрессивные высказывания» высших должностных лиц НАТО в адрес России.

Представители стран Запада резко критикуют российское вооруженное вторжение в Украину, вводят против России санкции и заявляют о расширении поставок вооружения Украине. При этом они заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину.

К силам сдерживания относятся в том числе стратегические ядерные силы, среди них Ракетные войска стратегического назначения.

Российское вторжение началось 24 февраля. Бои сейчас идут под Харьковом, под Киевом, в Донбассе, на юге Украины.

Глава российской делегации, отправленной в Беларусь на переговоры с Украиной, Владимир Мединский и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждают, что украинская делегация согласилась приехать в Гомельскую область Беларуси для участия в переговорах. Официального подтверждения украинской стороны нет. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский говорил в воскресенье по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко.