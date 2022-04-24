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Владимир Путин пришел на пасхальное богослужение в Москве
Большинство православных христиан отмечает в воскресенье праздник Пасхи, или воскресения Христова. В Москве богослужение в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл.
На службу прибыл президент России Владимир Путин. Он и ранее, как правило, посещал пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя, за исключением 2020 года, когда в Москве был карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Путин сейчас крайне редко появляется на публике - по телевидению, как правило, показывают в записи его встречи с чиновниками, или же он участвует в совещаниях в онлайн-режиме.
- Российские власти на днях отказались от призыва генерального секретаря ООН объявить пасхальное перемирие. Боевые действия в Украине продолжаются. В субботу российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, одна из ракет попала в жилой дом. Погибли не менее 8 человек, в том числе ребёнок. Минобороны России заявило, что удар был нанесён по военному объекту.
- В православных храмах Украины в ночь на воскресенье проходят пасхальные богослужения, однако как правило без прихожан, поскольку в стране действует комендантский час. Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Митрополит Онуфрий возглавил службу в Киево-Печерской лавре. Ранее он записал видеообращение, в котором призвал Путина остановить войну. Во многих православных храмах в Украине перестали поминать патриарха Кирилла, который не осудил войну и фактически поддержал действия российских властей.
- Минобороны России в субботу заявило, что в Украине якобы готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в гибели прихожан храмов на Пасху.
Другие новости дня
Жертвами удара по Одессе стали 3-месячная девочка, ее мама и бабушка
Среди жертв нанесенного в субботу российского ракетного удара по украинскому городу Одесса - трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.
Гибель своей жены и дочери подтвердил житель Одессы Юрий Глодан.
Погибли Валерия Глодан (Явкина), ее дочь Кира и мать, имя которой не сообщается. Под одной из последних записей Валерии Глодан в инстаграме - ее фото во время беременности - уже десятки тысяч записей с соболезнованиями. Последняя ее запись в инстаграме - рассказ о войне и призыв остановить Владимира Путина.
Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, погибли 8 человек. Как отмечает издание «Граты», это первые мирные жители, погибшие в Одессе, расположенной далеко от линии фронта, за 2 месяца войны. «Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов», — заявил Зеленский вечером 23 апреля на пресс-конференции в Киеве. Многие пользователи соцсетей отмечают, что удар был нанесен в преддверии праздника Пасхи, который отмечают верующие и в России, и в Украине.
Одна из выпущенных по Одессе ракет попала в многоэтажный жилой дом и разрушила несколько квартир. Именно там погибли люди. Разбор завалов продолжается. В российских телеграм-каналах появились утверждения, что речь могла идти об обломках ракеты, сбитой украинской ПВО. Опубликованное видео свидетельствует в пользу версии о прямом попадании ракеты.
По данным командования украинского ПВО, по городу было нанесено несколько ударов крылатыми ракетами с самолетов, находившихся над Каспийским морем, то есть в сотнях километров от Одессы. Две ракеты поразили военный объект и жилые дома.
Российское минобороны заявило, что «высокоточным оружием» был поражен военный аэродром под Одессой. О попадании ракеты в жилой дом и гибели мирных жителей в сообщении ничего не говорится.
Сегодня ровно два месяца с начала российского вторжения в Украину.
Аслан Бжания поздравил православных христиан Абхазии с праздником Светлой Пасхи
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи – Воскресения Христова.
«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Праздник Святой Пасхи несет негасимый свет веры и дарит нам чувства надежды и душевной теплоты. Он являет собой символ торжества жизни, духовного возрождения, всепрощающей любви. Великий праздник Пасхи способствует духовному подъему, помогает преодолевать трудности. В этот праздничный день наши сердца наполняются самыми добрыми чувствами, забываются все обиды.
Пасхальные традиции придают особое настроение и атмосферу в наших домах. Дорогие друзья, пусть этот праздник придаст сил для новых достижений и согреет теплотой общения с родными и близкими. Мира и процветания нашей Апсны», - отмечается в поздравлении, передает информагентство «Апсныпресс».
Анатолий Бибилов принял участие в пасхальном богослужении
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в пасхальном богослужении в храме Пресвятой Троицы. Глава республики поздравил народ со святым праздником Пасхи Христовой и пожелал всем Божьей благодати, крепости веры и добра.
«В этот светлый праздник мы молим Бога об исполнении самых добрых надежд, хранимых глубоко в сердце. И в первую очередь молимся за спокойное, красивое будущее наших детей. Пусть Всевышний оберегает всех нас и да будут услышаны сердечных молитвы. Всему народу Осетии желаю благополучия, уверенного движения вперед, созидания во благо нашей Родины. И в этих благих намерениях желаю вам благодатной помощи Божией!», – сказал он.
К началу службы в храм накануне был доставлен Благодатный огонь. Как и в прежние годы, его в Южную Осетию привез глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов, пишет агентство «Рес». Благодатный огонь был передан во все храмы республики.
Православные верующие отмечают в воскресенье один из самых важных и светлых праздников для христиан всего мира – Воскресение Христово.
В этот день главные украшения праздничного стола – пасхальный кулич и крашенки. Традиция красить яйца уходит корнями в глубокую древность и по поверьям является символом возрождения, обновления, новой жизни. В православных храмах накануне прошли праздничные богослужения с крестным ходом и освящением снеди.
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы до городских кладбищ
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые отвезут пассажиров до городских кладбищ в дни пасхальных праздников.
По информации агентства «Новости-Грузия», бесплатные автобусы будут ходить в течение двух дней – 24 и 25 апреля – с 08:00 до 20:00. Они отвозят пассажиров от станции метро «Дидубе» до кладбища «Мухатгверди» и «Вашлиджвари».
До «Кукия» можно добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До «Сабурталинского кладбища» – от станции метро «Делиси», а до кладбища на «Тбилисском море» – от станции метро «Сараджишвили».
Автобусы, следующие в направлении кладбища «Вели», останавливаются на улице Виссариона Чичинадзе – на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно доехать от станции метро «Варкетили», а также с улицы Шуамта.
На Пасху Илия Второй напомнил о важности человеческого достоинства во время войны
Во время войн люди должны проявлять сострадание и доброту к жертвам конфликтов и не утратить человеческое достоинство, веру и любовь. Об этом говорится в пасхальном обращении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
Свою эпистолу предстоятель Грузинской православной церкви посвятил ситуации в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия». Он напомнил, что любая война приносит «большое несчастье, поскольку она уносит тысячи человеческих жизней, попирает всяческий закон, мораль, достоинство, несет разрушение и материально-культурный ущерб, сеет жестокость и всеобщую ненависть».
«В такой обстановке важно и необходимо проявлять сострадание и доброту к жертвам войны (раненым, пленным, обездоленным, детям, женщинам, старикам, немощным и т. д.), чтобы преодолеть зло. Огромную душевную боль вызывают продолжающиеся сегодня в мире войны, особенно по соседству с нами, которую Россия ведет в Украине, где место имеют ужасающие факты и большая жестокость. Вот почему мы все должны особенно молиться и прилагать усилия для достижения мира», - сказал он.
Как указал Илия Второй, в нынешней ситуации «никто не знает, что будет завтра, и как будут развиваться события». По его словам, «процессы могут закончиться в ближайшее время, перерасти в затянувшиеся противостояния, или же мы все можем оказаться перед лицом глобальной катастрофы, что порождает всеобщий страх».
«Однако не следует забывать, что Господь неоднократно открывал человечеству выход из тяжелейших ситуаций; Главное – не утратить человеческое достоинство даже в самой сложной ситуации, не утратить веру и любовь к Творцу», - добавил он. Напоследок патриарх призвал верующих укреплять свою веру и еще раз поздравил всех с праздником Воскресения Господня.
Прихожане Грузинской православной церкви в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля. В ночь на воскресенье Илия Второй возглавил службу в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). К Пасхе в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня. Сегодня в Самеба собрались сотни верующих, на литании присутствовали первые лица страны.
Турция закрыла небо для российских самолетов, следующих в Сирию
Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, которые направляются в Сирию. Об этом в субботу заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Сирии находится российский военный контингент, в том числе боевые самолеты.
По словам Чавушоглу, разрешения выдавались на три месяца, срок действия последнего истек в апреле, и Турция не стала его продлевать. О причинах этого шага он не сказал, однако напомнил о действующем сейчас запрете на проход боевых кораблей через пролив Босфор – Турция ввела его в связи с войной в Украине.
Через турецкое воздушное пространство ведет кратчайший путь из России в Сирию. Его закрытие означает, что придется использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.
Чавушоглу отметил, что Турция продолжает посреднические усилия в конфликте России и Украины. По его словам, продолжаются переговоры в рабочих подгруппах, а также существует предварительное согласие президентов Украины и России на встречу в Турции.
Спецрейсом из Израиля в Тбилиси доставили благодатный огонь
Благодатный огонь доставили в Грузию спецрейсом из Израиля, сообщает Общественный вещатель.
Делегацию Грузинской православной церкви, которая присутствовала на сегодняшней церемонии в храме Гроба Господня, в Тбилисском аэропорту встречали сотни людей.
Из аэропорта свечи и лампады доставили в Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где в эти минуты проходит праздничная пасхальная служба. Затем благодатный огонь передадут во все епархий ГПЦ на территории страны.
Из Иерусалима в Грузию Благодатный огонь в Грузию доставляется с 1995 года, с 1999 года – его привозят спецрейсом.
Зеленский раскритиковал Грузию за позицию касательно войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос грузинской журналистки об отношениях между Украиной и Грузией на фоне полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.
Президент Украины заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины - это по-настоящему братские народы, а потому и больно воспринимает такие действия со стороны грузинских властей.
Об этом он сказал 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.
«Я считаю, что грузинский действительно один из самых близких народов к Украине. Именно грузинский народ. И это начиная исторически, начиная с первой революции, мы видели такую большую поддержку. И сейчас даже, когда мы не поняли, скажу вам откровенно, и в принципе я могу быть откровенным с грузинами, потому что мы действительно братские народы. И я не понимаю позицию лидеров вашего государства. Да, я не понимаю. И потому я так больно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то, на что они идут. Невведение этих санкций, эти копейки. В истории двух государств, в истории такого соседства. Несмотря на количество километров, мы соседи. Мы гораздо ближе, чем мы с Россией.
Вы видите, что у нас с Россией война. И мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией. И уверен, что их никогда не будет. Как Грузия вышла сейчас, как она вышла на улицы, как вышел весь Тбилиси, как он поддерживал. И я обращался, и наши люди обращались, и как ваши люди приехали сюда и, отдавая жизнь свою, воевали, поддерживали, гуманитарно помогали, волонтеры, и много всего за все эти годы. Еще раз, начиная с революции, заканчивая началом войны еще с 2014 года.
Но я не могу понять поведения. Я не учитель, а ваши лидеры не ученики. Это взрослые люди и точно уже не игрушки. Я не понимаю, ради чего. Ради чего? Невведение санкций? Я слышал, что мы должны защищать свою экономику. Какая экономика? Уже отобрали часть территории в Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это того не стоит, я так считаю», - сказал Зеленский.
Зеленский: Как только у нас будет оружие - мы пойдем вперед
Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на станции метрополитена в Киеве.
Отвечая на вопрос о том, как Украина отреагирует на возможное проведение референдумов о создании «народных республик» на оккупированных Россией территорий Херсонской и Запорожской областей, Зеленский сказал: «Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов». По словам президента Украины, несмотря на нападение России на Украину и убийства мирных жителей, он по-прежнему выступает за переговоры и готов встретиться с Владимиром Путиным.
Зеленский также заявил, что Украина вернет под свой контроль территории, которые в ходе войны были заняты российской армией. «Как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед возвращать наши территории. И это будет не через десятки лет» - сказал президент Украины, поблагодарив страны Запада за поставки оружия.
По словам Зеленского, в воскресенье в Киев приедут министр обороны и госсекретарь США. С ними будут обсуждаться вопросы дальнейшей поставки вооружений.
Президент Украины сказал, что сейчас нет возможности деблокировать Мариуполь военным путем, и вновь призвал Россию разрешить ситуацию гуманитарным путем - выпустить из города заблокированных на заводе «Азовсталь» украинских военных и мирных жителей в обмен на российских пленных.
Зеленский также призвал жителей России занять четкую позицию по отношению к войне и, если они ничего не могут сделать, чтобы ее остановить, то хотя бы высказаться против нее. Жизнь в России он назвал «виртуальной реальностью» и призвал россиян выйти из нее и вернуться в реальный «цивилизованный мир». Тех, кто в России выходят на акции протеста против войны, он поблагодарил, отметив, что их «немного», но российские власти их «боятся».
В разных городах России задержаны участники антивоенных акций
В Москве на Красной и Пушкинской площадях в субботу задержали несколько участников одиночных пикетов против войны с Украиной. Как сообщает «Медиазона» и ОВД-Инфо, на Красную площадь вышли Артур Алаев с плакатом «Нет войне», Лия Клименко с плакатом «Нет фашизму» и Артем Потапов с плакатом «Детям нужен мир». Их всех задержали.
На Пушкинской площади задержали пикетчика Артема Латушкина. На его плакате было написано «Нет войне» и отрывок из поэмы «Гайдамаки» украинского поэта Тараса Шевченко. Также полицейские задержали пикетчика Ашота Мелконяна, который шел с плакатом «Свободу политзаключенным! Свободу прессе!» по Пушкинской площади. Там же позднее задержали братьев Кирилла и Николая Солдатовых с антивоенными плакатами.
В Петербурге был задержан Николай Романов, устроивший пикет с плакатом «Нет войне».
В Хабаровске задержали жительницу, проводившую одиночный пикет против войны. Полицейские угрожали ей карцером, сообщило издание SOTA со ссылкой на своего корреспондента. Ее имя не называется. В руках она держала антивоенный рисунок.
В Ухте (республика Коми) жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за то, что он облил красной краской баннер с буквой Z. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Баннер с буквой Z в виде георгиевской ленты появился на многоэтажном доме по улице Первомайской. Того, кто облил баннер краской, вычислили по камерам наблюдения. Полицейские утверждают, что нашли в телефоне у мужчины «переписку, подтверждающую факт подготовки к совершению противоправного деяния», а сам он «признал вину и выразил извинения гражданам, чьи чувства оскорбил».
Судя по карточке дела в суде, оштрафованного зовут Дмитрий Поляков, ему 33 года, сообщает Север.Реалии.
- Россия 24 февраля 2022 года начала военное вторжение в Украину. Спустя несколько дней после начала войны Госдума приняла закон об административной и уголовной ответственности за «дискредитацию» Вооруженных сил России и об уголовной за распространение так называемых фейков. За это могут грозить как штрафы, так и лишение свободы до 15 лет.
- По данным «ОВД-Инфо», с момента принятия закона было возбуждено около тысячи административных дел о «дискредитации». По информации правозащитного проекта «Агора», около 100 человек стали фигурантами уголовных дел за антивоенные высказывания и действия (дела возбуждаются по статьям о вандализме, фейках об армии и насилию против полицейских).
Полиция установила автора граффити, которые вызвали панику в Грузии
Полиция установила личность автора граффити, которые стали появляться на стенах зданий в Тбилиси и вызвали большой ажиотаж среди пользователей соцсетей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Рисунки, на которых изображено напоминающее мышь животное с подписью «шиша» на русском, сегодня в центре Тбилиси можно увидеть повсюду – на фасадах жилых домов, в подземных переходах, рекламных щитах и заборах.
В грузинском сегменте Facebook на полном серьезе стала обсуждаться версия о том, что эти граффити могут оставлять наводчики вражеских сил – якобы таким образом помечают потенциальные цели для ударов. Наиболее инициативные начали самостоятельно закрашивать рисунки и призывали других последовать их примеру.
Высказывались и другие предположения. Так, например, некоторые пользователи соцсети полагали, что граффити «шиша» – часть пиар-кампании известного бренда, другие говорили, что это может быть связано с какой-то новой молодежной игрой.
Версия о том, что за всем этим стоит уличный художник, была наименее популярна, однако оказалась ближе всего к правде. По сообщениям СМИ, автором рисунков является молодой парень, который работает в одном из столичных баров. Полиция несколько часов допрашивала его в отделении. Подозреваемый признался, что посвятил свои работы домашнему питомцу – коту по кличке Шиша.
«Лицо установлено, признаков уголовного правонарушения не выявлено, возбуждено административное производство, дело будет передано в соответствующую службу для реагирования», - сообщили журналистам в МВД Грузии.
Создатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими шествиями
Создатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими шествиями из-за изменения первоначального смысла акции.
«К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице», – говорится в сообщении.
Отмечается, что они продолжат вести народную летопись «Бессмертного полка» и архивировать семейные истории людей из разных стран.
В 2015 году одноименные шествия стала проводить организация, связанная с «Общероссийским народным фронтом». 22 апреля пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова заявила «Фонтанке», что родственники российских военных, которые погибли на войне в Украине, смогут прийти на акцию с их портретами. Такое предложение ранее озвучил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Бывшие журналисты томского телеканала ТВ2, которые провели первую акцию «Бессмертный полк» в 2012 году, выступали с критикой российского вторжения в Украину. «Беда в том, что мало кто задумывается, что в эту войну-то, что на одной, что на другой стороне, брошены как раз правнуки тех, кто воевал тогда – кого мы называем сегодня «Бессмертным полком». Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло», – сказал один из создателей акции Сергей Лапенков.
4 марта ТВ2 объявило о прекращении деятельности – Роскомнадзор заблокировал сайт издания после двух предупреждений. Ранее регулятор потребовал от ТВ2 удалить хронику пятого дня войны с Украиной, издание выполнило требования.
Одесса подверглась ракетному обстрелу. Есть жертвы
Российские войска нанесли в субботу ракетные удары по Одессе. По сообщениям украинских властей, есть жертвы среди мирных жителей.
Оперативное командование ПВО Украины «Юг» заявило, что не менее четырех крылатых ракет было выпущено из акватории Каспийского моря. Две ракеты, как утверждается, были сбиты, еще две попали в объекты инфраструктуры и 2 жилых дома.
В соцсетях появились фото и видео последствий попадания ракеты в жилой дом.
По предварительным данным, погибли 5 человек, в том числе трехмесячный ребенок. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма. «Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе - террор», - написал Кулеба в твиттере.
Российские военные пока не комментировали удары по Одессе.
Одесса находится далеко от линии фронта, однако по этому стратегически важному городу периодически наносятся ракетные удары.
Накануне исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что российские войска видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым и выход к молдавским границам. Такая формулировка предполагает план захвата или по крайней мере блокирования Одессы.
За стрельбу в пассажирском автобусе жителю Тбилиси грозит до 10 лет тюрьмы
Мужчине, устроившему стрельбу в пассажирском автобусе в центре Тбилиси, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», случай произошел вечером 21 апреля в автобусе №359, который следовал по проспекту Чавчавадзе. По данным следствия, мужчина из хулиганских побуждений ранил в руку и ногу пассажира, который сделал ему замечание. В ведомстве отмечают, что в это время он подверг опасности жизни и других людей, находившихся в салоне.
Нападавший был задержан вскоре после совершения преступления. Сегодня прокуратура официально предъявила ему обвинения незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.
В ближайшее время прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения.
Президент Грузии помиловала восемь осужденных по случаю Пасхи
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю православной Пасхи издала акт о помиловании восьми заключенных. Об этом сообщает администрация главы грузинского государства.
«Восемь осужденных сегодня же покинут пенитенциарное учреждение», - сказано в сообщении.
Помилование является дискреционным правом президента. Обычно глава государства издает акты о помиловании в преддверии государственных праздников, в том числе религиозных. В последний раз это произошло 9 апреля – в 33-ю годовщину трагических событий 1989 года. Тогда Зурабишвили помиловала 15 осужденных.
В Риге прошел митинг «Русский голос против войны»
В Риге у памятника Свободы прошел митинг, организованный сообществом «Русский голос против войны», которое объединяет русскоязычных жителей Латвии.
На митинге выступили актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, организатор «Артдокфеста» Виталий Манский, главный редактор проекта «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов и другие.
Как сообщили порталу Delfi организаторы мероприятия, цель митинга – показать, что русскоязычные жители Латвии не идентифицируют себя с режимом Владимира Путина, уважают суверенитет и культуру других государств, а также интегрированы в латвийское общество и ни в коем случае не поддерживают политику насилия.
«Русский голос против войны» – передает слова организаторов SOTA, – это голос простого человека, берущего на себя ответственность и верящего в свою силу. Это акт солидарности с теми, кто не молчит, осуждает агрессора и призывает к немедленному прекращению огня, выводу российских войск с территории Украины и расследованию военных преступлений. «Русский голос против войны» звучит вопреки российской пропаганде, вопреки преступным приказам. Он призван, идя путем справедливости, не дать себя запятнать».
- 21 апреля сейм Латвии поддержал во втором, окончательном чтении предложенные Министерством юстиции поправки к законодательству, позволяющие лишать гражданства лиц, поддерживающих военные преступления и агрессивные войны.
- 23 апреля стало известно, что сейм Латвии объявил девятое мая Днем памяти жертв российской военной агрессии в Украине. В этот день по всей стране объявят траур и запретят любые празднования.
- В ноябре 2021 года сейм запретил демонстрировать георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях. В апреле 2022 года то же самое произошло с символами Z и V, которые в России используют сторонники военной агрессии в Украине. Победу над гитлеровской Германией в Европе отмечают 8 мая.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Впервые за последние годы доступ паломников к стенам Старого города не был ограничен из-за пандемии, однако внутрь храма пропускали только обладателей специальных пропусков. Туда смогли войти не более 2 тысяч паломников – представители всех автокефальных церквей.
Сходит благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.
Верующие считают, что благодатный огонь символизирует присутствие и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что, если он не сойдет на Гроб Господень, это будет означать наступление скорого конца света.
Традиционно в Тбилиси частичку благодатного огня доставляют спецрейсом. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб.
Из учебников издательства «Просвещение» требуют убрать упоминания Киева и Украины
Сотрудники издательства «Просвещение» получили от руководства распоряжение свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на трех редакторов издательства.
Распоряжение было озвучено на «конфиденциальной встрече» с сотрудниками сразу после начала войны в Украине – 24 февраля. По словам редакторов, им пришлось «почиркать около 15%» текстов. При этом они отметили, что авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее еще с 2014 года.
Например, из параграфов, в которых приводятся примеры геральдики разных государств, еще несколько лет назад редакторам настоятельно рекомендовали убрать флаг Украины и заменить его на флаг любой другой страны. Теперь они должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно.
«То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора», – цитирует «Медиазона» одного из сотрудников издательства.
По словам редакторов, сложнее всего тем, кто работает над учебниками по истории, так как не упоминать Украину и Киев без ущерба без содержания «просто невозможно».
«Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя», – описывает один из сотрудников.
Планируется, что в следующем учебном году один из учебников издательство выпустит без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия «откровенно намекает» на это.
Увольнение, по словам сотрудников, сейчас может грозить за любое проявление антивоенной позиции: подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в протестных акциях. По данным источников «Медиазоны», ранее один из редакторов отдела исторической литературы лишился работы за политическое высказывание в фейсбуке.
- До 1991 года «Просвещение» было главным учебно-педагогическим издательством СССР, однако затем утратило монополию на выпуск учебников. У госиздательства появилось несколько крупных конкурентов среди частных компаний. В 1990-х и начале 2000-х выбор учебных пособий для школьников определяли сами учителя, закупали их чаще всего на деньги родителей, а государство лишь вело перечень рекомендованной литературы.
- В 2011 году основатели издательской группы «Олма» Владимир Узун и Олег Ткач приватизировали «Просвещение»; инвестором выступил миллиардер Аркадий Ротенберг, которого называют другом Владимира Путина. В 2013-м бизнесмен возглавил совет директоров и стал совладельцем «Просвещения».
- «Просвещение» купило несколько конкурирующих издательств, объем госзаказа у него вырос с трех до девяти миллиардов рублей, а выручка увеличилась в два раза – с восьми до 16 миллиардов. Издательство получает почти 80% государственных денег, которые направляются на закупку учебников, писала «Медуза».
Югоосетинский Верховный суд отменил дату повторных президентских выборов
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отменил дату выборов, назначенных на четверг, 28 апреля.
«Решение будет готово через два часа. Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления», - сообщили информагентству «Рес» в пресс-службе Верховного суда республики.
20 апреля в Верховный суд обратились граждане Тандуев Азамат Батразович, Гагкуев Георгий Таймуразович и Утаров Радислав Владимирович с исковым заявлением, в котором они выразили несогласие с ЦИК республики, назначившей второй тур выборов на 28 апреля.
Сегодняшнее заседание суда проходило без участия журналистов.
ЦИК, согласно решению суда, обязан назначить новую дату повторных выборов на воскресенье. В Центризбиркоме, в свою очередь, уточнили, что «ждут решения суда, где будет уточнено, по каким критериям, на основании каких актов суд обязывает ЦИК принять решение».
Bloomberg: США и ЕС обсуждают варианты сокращения нефтяных доходов России
Чиновники США и Евросоюза обсуждают возможные меры по ограничению импорта нефти в ЕС из России и сокращению доходов, которые Москва получает от продажи сырья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Обсуждаемые варианты включают полный запрет поставок, установление ценового порога и использование расчетного механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны в Украине.
По словам одного из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой «максимально сильный удар» можно нанести по президенту России Владимиру Путину.
Одно из опасений США заключается в том, что запрет на импорт нефти в ЕС может привести к резкому росту цен на сырье и принести Кремлю еще больше доходов.
Как утверждают источники издания, Евросоюз может выдвинуть предложения для обсуждения странам ЕС уже на следующей неделе. По мнению одного из собеседников Bloomberg, странам Евросоюза будет проще достичь консенсуса относительно ограничения импорта нефти, чем по эмбарго на дизельное топливо и другой продукции.
- 22 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведет лишь к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе. Он добавил, что в результате эмбарго может пострадать вся европейская экономика, что создало бы сложности для финансирования восстановления Украины после окончания военного конфликта.
- Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что эмбарго на российский газ пока не обсуждается в качестве возможных санкций против России. Он добавил, что запрет на газ из России может привезти к остановке экономики нескольких стран.
- Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия.
- Ранее эмбарго ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС.
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России
Росавиация в десятый раз с начала войны в Украине продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России, сообщает «Интерфакс».
Речь идет об ограничении полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Запрет был введен 24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину. В этот раз ведомство продлило его до 1 мая.
Тело погибшего в Украине Аркадия Касрадзе доставили в Грузию
Тело погибшего в Украине грузинского добровольца Аркадия Касрадзе доставлено в Грузию, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Тела же еще двух погибших грузинских бойцов – Алика Цаава и Зазы Бицадзе доставят на родину утром 24 апреля, рейсом Варшава-Тбилиси.
В Тбилисском аэропорту самолет, доставивший тело грузинского бойца, встречали члены его семьи и близкие.
Напомним, что в Украине погибли 9 грузинских бойцов: Бахва Чикобава, Давид Ратиани, Гия Бериашвили, Ника Шанава, Давид Менабдишвили, Давид Гобеджишвили, Аркадий Касрадзе, Заза Бицадзе и Алик Цаава.
Коронавирус в Грузии: 87 новых случаев заражения, два человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 7,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,18%, за две недели – 1,21%, за семь дней – 1,15%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 654 163.
Более 41% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 36. В Имерети выявили 14 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванетии – 10, в Гурии – 8, в Кахетии – 7, в Квемо Картли – 3, в Шида Картли – 3, в Самцхе-Джавахети – 2, в Аджарии – 2, в Мцхета-Мтианети — 2.
От ковида умерли два пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 797.
Выздоровели 259 человек, их общее число выросло до 1 635 550.
На данный момент в Грузии 1 790 активных случаев коронавируса. Из них 334 человека (более 17% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 71 человек. 1 456 пациентов лечатся на дому.
Мелия планирует сотрудничать с экс-министром обороны Давидом Кезерашвили
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия намерен сотрудничать с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. Об этом он заявил, отвечая на вопросы, во время прямого эфира в Facebook.
Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве президента Михаила Саакашвили. В 2012 году он уехал из Грузии. Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время Кезерашвили финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию «Формула». После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них суд его оправдал. Власти Грузии объявили Кезерашвили в международный розыск, однако Интерпол в 2015 году изъял его из списка разыскиваемых лиц, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Мелия, в прошлом его отношение к Кезерашвили было «ошибочным», однако все изменилось после их личной встречи в Киеве весной 2021 года. Сейчас лидер ЕНД считает, что «приемлемы все те люди, которые борются с режимом Бидзины Иванишвили».
«Две недели назад я был [на встрече с Кезерашвили], всего я с ним встретился три раза. Не скрою – да, я планирую с ним сотрудничать. Лично я планирую сотрудничать с ним, пока эта мерзость в лице «Грузинской мечты» не закончится», - сказал Мелия. Здесь же политик добавил, что не собирается уходить с поста председателя «Нацдвижения», поскольку именно этого, по мнению политика, желают в правящей «Грузинской мечте».
- Сейчас в грузинских СМИ часто высказывается мнение о том, что партия ЕНД, основанная третьим президентом Михаилом Саакашвили, находится на грани раскола. Лидеры «Нацдвижения» расходятся во мнениях касательно планов на будущее и действий для освобождения Саакашвили из тюрьмы. Некоторые придерживаются более радикальной позиции, предлагая начать бойкот парламента и масштабные протестные акции с требованием досрочных выборов. Другие считают, что бойкот парламента – это не выход, а основной механизм для освобождения Саакашвили – активная работа с международными партнерами.
- На фоне внутренней напряженности рейтинги ЕНД достигли исторического минимума. Согласно последнему опросу NDI, эту партию поддерживают только 7% населения.
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