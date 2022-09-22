Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России комиссару подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" Виктору Третьяковичу. 18-летний комсомолец был убит нацистами в январе 1943 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

"Молодая гвардия" действовала в Ворошиловградской области СССР (сейчас Луганская область Украины) и стала широко известной после публикации одноимённой книги Александра Фадеева. Произведение выдержало десятки переизданий и стало ключевой частью советской мифологии о Второй мировой, в честь героев книги назвали город, корабли, пионерские отряды и школы, переименовывали улицы, им устанавливали памятники и монументы.

Третьякович в произведении не упоминается, его черты носит собирательный образ персонажа-предателя. Комсомолец был заподозрен в даче показаний на соратников и не был посмертно награждён званием Героя Советского Союза, в отличие от других членов организации. Позднее его реабилитировали.

С чем связано решение Путина в указе не объяснено. В городе Краснодоне Луганской области действует музей, посвященный молодогвардейскому подполью. Город находится под контролем пророссийских сепаратистов, в четверг в нём начнётся голосование о присоединении региона к России.

Оно проводится вопреки законодательству Украины, Киев заявлял, что не будет признавать результаты. Против организации голосования, которые сепаратистские власти и Москва называют референдум выступили представители стран Запада и международных организаций.

Кроме его несоответствия законам Украины отмечается, что прозрачное голосование не может быть проведено в условиях войны, бегства значительной части населения и под наблюдением силовых структур сепаратистов и России.