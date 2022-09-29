Владимир Путин признал ошибки, допущенные при мобилизации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси должен требовать от других стран уважать его принципы и территориальную целостность. Так она прокомментировала визит белорусского лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия. Глава государства коснулась этой темы в ходе церемонии награждения почетной медалью певицы Натии Тодуа во дворце Орбелиани вечером 28 сентября.

«Не могу не отметить, насколько неприемлемо и тревожно то, что произошло сегодня. Это очень циничный подход, когда президент Беларуси прибывает в Абхазию в нарушение закона «Об оккупации», в нарушение всех норм и принципов международного права, а также в нарушение наших якобы дружеских отношений.

Я очень рада, что до сих пор затягивала и не подписывала назначение нового посла Грузии в Беларуси. Мы должны защищать наши правила, нашу территорию, наши принципы, и мы должны требовать этого от всех», – сказала она.

Зурабишвили добавила, что визит Лукашенко пришелся на время, когда Россия пытается закрепиться в дружественной для Грузии стране – в Украине – с помощью референдумов. По ее словам, это такая же циничная форма – попытка использовать якобы демократические методы для поддержки своей военной и насильственной оккупации.

Как пишет СОВА, в своей речи президент затронула и тему «открытия второго фронта», которая, по её словам, является «российской темой». Власти Грузии утверждают, что некие силы пытаются втянуть страну в войну, но этот вопрос поднимают и в Москве. По словам Зурабишвили, таким образом Россия хочет запугать абхазов, создавая видимость, будто Грузия представляет для них угрозу.

«Кроме России, весь мир уже знает, в ком и где таится опасность. Она пытается манипулировать этой абсурдной темой, но я очень удивляюсь, когда и мы ее как-то затрагиваем. Уверена, даже из Абхазии прекрасно видят, какая Грузия и что она на самом деле – путь в будущее. Мы настоящий мост и дорога в Европу. Если мы войдем в Европу, на что я очень надеюсь и во что я верю, наше объединение произойдет именно там, и мы будем едины на этом пути», – сказала президент Грузии.