Путин об отъезде Чубайса из России: «Удрал, стал Моше Израилевичем»

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке впервые прокомментировал отъезда из России своего бывшего специального представителя Анатолия Чубайса. Тот стал самым высокопоставленным из российских чиновников, уехавших после начала войны. «Зачем он это делает, я не понимаю. Удрал», — сказал президент.

«Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет где-то там. — Заявил Путин. — Может быть, это связано с тем, что идут сложные процессы в структуре, которую он возглавлял долгие годы [Роснано], и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры». По его утверждению, Чубайс мог опасаться, что это приведёт к «появлению уголовных дел».

В октябре 2022 года, через полгода после отъезда Чубайса, в России было возбуждено уголовное дело о хищении из госкорпорации «Роснано» $50 миллионов. Имя Чубайса в связи с делом не упоминалось, однако её представитель заявил, что компания, совместно с ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой, продолжает работу «возмещению ущерба, нанесенного компании за период инвестирования 2010-2020 годы». Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020.

Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны в марте 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Сообщалось, что он жил на Кипре и получил документы репатрианта и гражданство в Израиле.

В июле российский научный журнал «Вопросы экономики» опубликовал статью Чубайса о неплатежах в России 1990-х, где тот представился «независимым исследователем из Глазго».

В 90-е Чубайс был одним из самых высокопоставленных чиновников в России. В разное время он возглавлял Администрацию президента, был заместителем председателя правительства в двух его составах, когда кабинет возглавляли Борис Ельцин и Виктор Черномырдин, председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом. Он автор проведённой в стране программы приватизации.

С именем Чубайса связан взлёт политической карьеры Путина. Он, согласно свидетельствам, устроил Путина в администрацию Бориса Ельцина. Вскоре Путин стал директором ФСБ и преемником президента. Свой отъезд и вероятную эмиграцию Чубайс не комментировал.

Кроме отъезда Чубайса Путин прокомментировал эмиграцию и антивоенное выступление основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.

«Сидел же, молчал, теперь решил сделать заявления. Дай Бог ему здоровья и пусть ему хорошо живется, нас это, честно говоря, не задевает, — заявил президент. — Можно себе представить, что человек не согласен, что делают сегодняшние власти. Имеет он право, на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно, но здесь тоже существует много нюансов. Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать». По его мнению, часто это делается, чтобы сохранить активы.