Путин: Россия готова экспортировать зерно, если Европа снимет санкции

Грузия сегодня отмечает День независимости. Поздравления от мировых лидеров поступают на имя президента Саломе Зурабишвили и премьера Ираклия Гарибашвили.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал президенту Грузии Саломе Зурабишвили и всему грузинскому народу счастья, благополучия и мира. Основная часть письма при этом посвящена событиям в Украине. Макрон призывает Грузию выразить полную поддержку политике европейских санкций.

«Прошло почти три месяца с тех пор, как европейский континент ощутил на себе смертельную агрессивную войну, которую Россия ведет против суверенной страны – Украины. Перед лицом этого нападения, которое серьезно подрывает безопасность и стабильность нашего континента, необходимо, чтобы европейская семья сохранила свое единство. Поддержкой украинского народа, будет то прием многих беженцев, находящихся в настоящее время на вашей территории, или предоставление гуманитарной помощи, грузины подтвердили свою полную приверженность дорогим для нас ценностям.

Последовательное голосование Грузии в поддержку резолюций в ООН, призывающих к немедленному прекращению войны в Украине, призывающих Россию прекратить все нападения на гражданское население и, наконец, исключение её из Совета по правам человека, стало очень важным сигналом.

Тогда, когда Грузия в очередной раз смогла подтвердить свою приверженность пути демократии и недавно представила вторую часть опросника на членство в ЕС, важно, чтобы ваша страна поддерживала политику европейских санкций и препятствовала попыткам России обойти действующий санкционный режим.

Мне также известно о вашем стремлении укрепить верховенство закона посредством необходимых реформ в судебной системе – вы можете рассчитывать на нашу решительную поддержку на этом пути», – говорится в письме Макрона, которое распространяет посольство Франции в Грузии.

Президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости поздравил авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко.

«Являясь уважаемым членом мирового сообщества, Грузия уверенно идет по пути укрепления государственности, обеспечения устойчивого социально-экономического роста», – отметил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что «взаимные симпатия и искренний доброжелательный интерес двух народов всегда были и остаются надежным фундаментом многогранного белорусско-грузинского сотрудничества, которое должно и в дальнейшем активно развиваться на пользу двух стран».

Поздравил президента Грузии и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Азербайджано-грузинские связи построены на такой прочной основе, как многовековая дружба, добрососедство и взаимная поддержка. А нынешний год особенно знаменателен в истории наших двусторонних связей – мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Грузией. Нас радует то, что в этот период расширилось основанное на взаимном доверии сотрудничество и укрепилось стратегическое партнерство. Уверен, что межгосударственные отношения, отражающие волю двух народов, плодотворное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь успешно продолжаясь благодаря совместным усилиям, внесут вклад в благосостояние наших стран, спокойствие и стабильность в регионе», – говорится в поздравлении Алиева.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили.

«Нерушимый путь независимой государственности соседней и дружественной Грузии важен с точки зрения сохранения собственной идентичности и духовных ценностей армянского и грузинского народов на протяжении веков, поддержки друг друга в трудные периоды истории и приверженности духу и сути дружбы», – отметил он.

Пашинян выразил уверенность, что «эффективный опыт лежащего в основе отношений двух стран многоотраслевого взаимодействия» при вложении необходимых усилий будет и дополняться взаимовыгодными достижениями. Армянский премьер считает, что это пойдет на благо народов двух стран и послужит преодолению существующих региональных вызовов.

«Желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а братскому народу Грузии – благополучия и прочного мира», — говорится в послании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме выразил надежду, что Турция и Грузия и далее «будут вносить свой вклад в мир, стабильность и возрождение региона».

«Пользуясь случаем, хочу пожелать Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия и возрождения», – обратился Эрдоган к премьеру Грузии.

Народ Грузии с Днем независимости поздравила королева Великобритании Елизавета II. Письмо было направлено на имя президента страны Саломе Зурабишвили.

«В связи с важным событием – вашим Национальным днем – и в связи с особой годовщиной 30-летия наших двусторонних отношений, я хотел бы поздравить Ваше Превосходительство и направить свои добрые пожелания народу Грузии. По мере того, как мы вместе преодолеваем глобальные проблемы, давайте верить в лучшие времена в будущем», – говорится в поздравлении.

По информации СМИ, Грузию с Днем независимости также поздравили президенты Ирана, Израиля, премьер-министры Польши, Болгарии, Казахстана, Литвы и многие другие мировые лидеры.