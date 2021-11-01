Путин: Ситуация с коронавирусом в России очень сложная 

Ситуация с распространением коронавируса в России очень сложная, такого числа заболевших никогда не было, – заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в понедельник, 1 ноября.

Министр обороны Сергей Шойгу выступил с докладом о том, как идет профилактика COVID-19 в вооруженных силах. После чего президент отметил, что борьба с коронавирусом в стране крайне важна для всех граждан, а для вооруженных сил «важна вдвойне, втройне».

«Потому что нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы. От этого зависит боеготовность вооруженных сил. Поэтому я вас прошу эту работу продолжать», – заявил президент.

В том числе Владимир Путин поручил Минобороны поддерживать гражданскую медицинскую службу в борьбе с пандемией.