Путин упростил получение гражданства РФ для жителей двух областей Украины

Президент России Владимир Путин в средуподписал указ, который даёт право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины.

Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками.

Херсонская и Запорожская области после российского вторжения в Украину 24 февраля частично перешли под контроль войск России. Речь идёт о большей части территории Херсонской области с областным центром и примерно половине Запорожской. Сам город Запорожье - под контролем Украины.

После начала вторжения в Украину Путин и другие российские представители заявляли, что его целью не является оккупация украинской территории. Однако в занятых российскими войсками районах юга страны были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав РФ. Регионы посетили высокопоставленные российские чиновники, заявившие, что Херсонская и Запорожская области "с Россией навсегда" и будут "работать в российской семье". При этом официально о каком-то новом статусе регионов не сообщалось.

В указе Путина не говорится о Харьковской и Николаевской областях, часть территории которых тоже оккупирована российскими войсками.

Жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" российские паспорта начали в упощённом порядке выдавать в 2019 году. Вторжение в Украину в феврале нынешнего года обосновали в том числе необходимостью защиты "соотечественников" в Донбассе.