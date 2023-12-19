Путин в очередной раз заявил о нежелании воевать с Европой и НАТО

Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО.

Комментируя ситуацию вокруг Украины Путин сообщил, что Москва была единственным гарантом суверенитета Киева, а Запад вёл себя «по беспределу» и вынудил Россию отвечать. Кроме того, президент обвинил западные страны в «работе с пятой колонной» после распада СССР для «расталкивания страны на постсоветском пространстве».

Путин также отметил, что после 2014 года Запад не пошёл на реализацию вторых Минских соглашений и «сразу же развязал там фактически войну». «В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — сказал президент.

Первые Минские соглашения были подписаны представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) и представителями тогдашних самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР» в 2014 году.

В 2015 году были подписаны вторые Минские соглашения, уже с участием представителей Германии и Франции. Договоренности должны были урегулировать конфликт на востоке Украины.

Говоря о вооружениях российской армии, Путин отметил, что России предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, а также усовершенствовать работу систем ПВО.

Кроме того, на заседании выступил министр обороны Шойгу. Он сообщил, что с начала наступления Украины ВСУ понесли «колоссальные потери» — 159 тысяч солдат убитыми и ранеными. Всего с начала боевых действий потери ВСУ, по словам Шойгу превысили 383 тысяч военнослужащих.

Россия и Украина о потерях своих военнослужащих информацию почти не разглашают. Журналисты Би-би-си и «Медиазоны» совместно с командой волонтёров подсчитали на основе открытых источников, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли почти 39,5 тысяч военнослужащих. Реальная цифра российских потерь может быть намного выше.