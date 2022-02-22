Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры с «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Согласно документам, опубликованным в базе Госдумы , Россия и самопровозглашённые сепаратистские республики на востоке Украины будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности.

Россия и так называемые "ДНР" и "ЛНР" будут противодействовать "актам агрессии" против них со стороны любого государства и оказывать друг другу помощь, включая военную, написано в тексте соглашений. В частности, документы предполагают охрану государственных границ и возможность создания военных баз на территории друг друга.

При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратистские республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, остальные две трети под контролем Киева. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников при этом заявил, что Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей.

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР», – сказал он.

Предусматривается, что договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, по евразийской интеграции и связям с соотечественниками на совместном заседании во вторник, 22 февраля, рекомендовали ратифицировать договоры. Ожидается, что это произойдёт уже сегодня.

21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а затем распорядился о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Российское агентство РИА Новостисообщает со ссылкой на свои источники, что для ввода войск на территории, находящиеся под контролем "ДНР" и "ЛНР" России не понадобится голосование парламента.

"Наличие договора о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совета федерации на использование ВС РФ за рубежом", - сказал собеседник агентства.

Перед аннексией Крыма, 1 марта 2014 года, Совет Федерации единогласно разрешил применение российских вооруженных сил на территории Украины.