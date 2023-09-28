Путин встретился с Кадыровым, одобрив строительство мечети в Москве

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым - спустя несколько дней после того, как региональный руководитель опубликовал видео насилия над 19-летним Никитой Журавелем, арестованным по подозрению в сожжении Корана, со стороны своего 15-летнего сына Адама.

О подробностях встречи Кадыров-старший рассказал в своём телеграм-канале, не сообщив при этом, обсуждались ли на ней действия его сына. Также об этом не сообщили федеральные СМИ.

Вместо этого глава Чечни рассказал, что Путин одобрил идею построить мечеть на окраине Москвы, в районе Южное Бутово, на улице, которая названа в честь отца Рамзана Кадырова - первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.

Кроме этого, со слов главы Чечни, он обсудил с Путиным "социально-экономическую обстановку" в регионе и участие чеченских вооружённых подразделений в войне в Украине. Как написал Кадыров, президент России отметил их успехи "и решительный настрой в выполнении поставленных задач".

Ранее в сети распространялась информация, что Кадыров находится в коме. Украинская разведка утверждала, что Кадыров в критическом состоянии. Чеченский лидер это отвергал.