Путин запретил поставки нефти по установленным Западом ценам

Сыну Михаила Саакашвили, Эдуарду, сегодня было отказано в свидании с отцом в клинике «Вивамед» без объяснения причин. Об этом журналистам сообщила Гиули Аласания, мать бывшего президента, которой удалось увидеться с Михаилом Саакашвили.

По ее словам, правила посещений Саакашвили ужесточены, хотя она не знаем, с чем конкретно это связано. «Ощущение, что правила ужесточены. Я не знаю, может и из-за этих вирусов или чего-то еще…Состояние его [Михfила Саакашвили] здоровья, как всегда, тяжелое. Сильная слабость сохраняется. Конечно, он расстроился, так ждал сына, которым гордится», - цитирует Аласания агентство «Новости-Грузия».

Сегодня же адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил журналистам, что в последние дни Саакашвили запретили вести переписку. По словам адвоката, он обратился в Пенитенциарную службу и запросил разъяснения.

Одновременно сделала заявление представитель «Единого Национального движения» Эка Херхеулидзе. По ее словам, 26 декабря в палате Саакашвили был проведен обыск, о чем он попросил ее сообщить СМИ. «С точки зрения безопасности претензий к этому нет, но с какой целью ужесточаются меры, я, конечно, не знаю», - сказала Херхеулидзе.

В Пенитенциарной службе не делали комментариев по этим вопросам. Министр юстиции ранее Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили «отбывает наказание в очень хороших условиях». По его словам, на содержание Саакашвили у Пенитенциарной службы за год ушло 2000 тысяч лари, что во много раз больше, чем тратится на обычных заключенных.

Сегодня службы по исполнению наказаний сообщила, что за 14 месяцев заключенного Саакашвили посетили 1595 раз. Чаще всего приходили адвокаты - 533 раза, члены семьи - 337 раз и врачи - 346 раз, в том числе 82 визита представителей центра «Эмпатия». Депутаты были допущены 210 раз, представители Народного защитника – 57 раз; представители Украины – 45 раз. Представители духовенства посетили бывшего президента 24 раза, следователи, прокурор и судья - 14 раз.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что «ситуация с Саакашвили – это 450-дневная симуляция, к которой привлекают экспертов с сомнительной репутацией». В частности, он имел в виду заключение американского психиатра о быстро прогрессирующей деменции у Саакашвили. Он не смог ответить на вопрос, почему Саакашвили, если с ним все в порядке, уже восемь месяцев держат в клинике.

С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии - угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.