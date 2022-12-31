Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Президент России Владимир Путин записал новогоднее обращение к гражданам России на фоне группы людей в военной форме. Видео опубликовано в интернете вскоре после наступления Нового 2023 года в самых восточных регионах России - там обращение президента уже показали по телевидению.

По словам Путина, 2022 год был годом «трудных, необходимых решений», который «четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». События 2022 года, когда российские войска по приказу Путина начали широкомасштабное военное вторжение в Украину, российский президент несколько раз назвал судьбоносными и поворотными. Путин напомнил об аннексии четырех украинских областей, назвав их исторически российскими землями, и сказал, что «нравственная правота» в конфликте на стороне Москвы.

Путин отдельно поздравил с Новым годом участников так называемой специальной военной операции, сказав, что люди, на фоне которых он записал обращение - тоже ее участники. Редакция Сибирь.Реалии при этом утверждает, что позади Путина в новогоднем обращении стоит та же женщина, что ранее фотографировалась с ним под видом «новгородского рыбака» на Рождество в январе 2017 года.

Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти «только вперед» и «побеждать».

Никаких новогодних атрибутов в видеообращении не было. Все свои предыдущие новогодние поздравления (кроме самого первого) Путин записывал на фоне Кремля. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это обращение было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Утверждается, что Путин посетил его утром в субботу.