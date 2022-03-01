Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов

Российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала "Дождь*" и радиостанции "Эхо Москвы". В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии в Украине.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже заблокировал сайты "Дождя" и "Эха Москвы". По данным сайта GlobalCheck, почти все операторы уже заблокировали сайты телеканала и радиостанции. "Эхо Москвы" отключено от эфира – это подтвердил его главный редактор Алексей Венедиктов.

"Эхо Москвы" продолжает вещание в интернете, в частности в ютьюбе.

Материалы "Эха" и "Дождя" о войне ведомство назвало "экстремистскими". Также утверждается, что распространялись "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих" и призывы к "массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности".

Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия "войной". Официально это называется "специальной операцией на Украине".

От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко назвал это 24 февраля "военной цензурой".

Алексей Венедиктов выразил несогласие с решением властей, назвал его цензурой и написал, что радиостанция обжалует его в суде. "Претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России" - написал Венедиктов.

"Новая газета", которая также получила предписания властей, решила им подчиниться и продолжить работать в условиях "военной цензуры". Об этом заявила редакция издания.

Ранее из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала "Настоящее Время" и Крым.Реалии. Как соообщили в Роскомнадзоре, СМИ размещали "недостоверную общественно значимую информацию о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины". Редакции отказались удалять публикации, посчитав действия властей давлением на свободу слова и проявлением цензуры.

* Телеканал "Дождь" признан в России так называемым СМИ – иностранным агентом.