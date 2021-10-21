Путин заявил, что «массовой записи в иноагенты в России нет и не будет»

Владимир Путин заявил, что согласен с необходимостью еще раз пересмотреть некоторые критерии закона об иностранных агентах.

Тема поднималась в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, нужно еще раз и еще раз пересмотреть эти размытые критерии», - сказал президент России, отметив, что он «постоянно дает такие поручения» сотрудникам своей администрации и депутатам Госдумы.

По словам Путина, при присвоении статуса иностранного агента общественным деятелям или СМИ не учитывается их политическая позиция. «Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности», - заявил российский президент.

В ходе пленарной сессии главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к президенту с просьбой провести встречу с редакторами разных СМИ и обсудить закон об иностранных агентах.

Путин в четверг впервые поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

Глава государства напомнил о решении Дмитрия Муратова разделить награду между рядом благотворительных фондов. «Я бы вам за это (премию дал), за то, что вы занимаетесь такой работой», - сказал президент.

О присуждении Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира была объявлено 8 октября. Владимир Путин лично не поздравлял с ней журналиста, ставшего четвертым гражданином России, отмеченным этой наградой. От имени Кремля главного редактора «Новой газеты» поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом на днях на сессии «Российской энергетической недели» в Москве Путин прокомментировал возможность включения Муратова в список иноагентов. Президент тогда заявил, что Муратов не должен «прикрываться» нобелевской премией, а если он нарушит закон, «она его не спасет».

На пленарной сессии «Валдая» российский президент сказал, что массовой записи в иностранные агенты в стране нет и не будет. Так он ответил на вопрос, нет ли вероятности, что в России средства массовой информации будут записываться в иностранные агенты «ковровым образом». «Нет, конечно. Разве там что-то происходит ковровым образом. Посмотрите, сколько их (иностранных агентов) у нас? Что каждый второй что ли?», - сказал Путин.