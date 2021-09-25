Пятый день подряд число смертей от COVID-19 в России превышает 800

В России и аннексированном Крыму число выявленных случаев коронавируса превысило 22 тысячи – это максимум с середины августа. За день от COVID-19 умерли 822 пациента. Показатель выше 800 держится пятый день подряд.

Лидеры по числу новых случаев коронавируса – Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, COVID-19 заболели почти семь с половиной миллионов человек, умерли более 203 тысяч. При этом, по данным Росстата, от вируса и его последствий умерли почти 368 тысяч российских жителей.

Ранее врачи предупреждали о приближении новой волны коронавируса в России – на фоне сезонных инфекций, возвращения людей из отпусков и начала нового учебного года. Вирусологи полагают, что основной всплеск заболеваемости, в случае новой вспышки, придется на регионы. По прогнозам Роспотребназдора, рост может произойти за счет тех, кто не вакцинировался.

Сегодня же стало известно о переводе на дистанционное обучении в школах в городах Саратовской области.

В России с конца 2020 года идет вакцинация от COVID-19 препаратами отечественного производства. При этом темпы вакцинации остаются низкими. Хотя бы один компонент вакцины получили 32 процента населения России, полностью привиты 28 процентов.