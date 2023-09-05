Рада поддержала отставку Резникова с поста министра обороны

Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В воскресенье украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что решил отправить Резникова в отставку. Его место, как ожидается, займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров — после того, как его кандидатуру одобрит парламент.

По словам депутата Железняка, сейчас Рада рассматривает вопрос об увольнении Умерова с должности главы Фонда госимущества, а в среду депутаты проголосуют за его назначение министром обороны.

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