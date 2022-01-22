Кадыров объявил правозащитника Янгулбаева и его семью сторонниками террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании, сообщает Кавказ.Реалии.

«Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его, - написал в своем телеграм-канале Кадыров. - Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети. Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются».

Кадыров отметил, что жители Чечни «настолько возмущены высказываниями Янгулбаевых в адрес всего народа, что, чувствую, церемониться с ними при встрече они не будут».

«Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозлённые их оскорблениями чеченцы. Уж слишком много мерзких слов в адрес целого народа сказано Янгулбаевыми. Даже если я промолчу, то общество свое мнение выскажет», - подытожил Кадыров.