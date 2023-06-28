Кадыров отчитался о запуске в космос первого чеченского спутника «Ахмат-1»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о том, что с космодрома «Восточный» на орбиту Земли был запущен первый чеченский спутник «Ахмат-1». Он будет отслеживать местоположение воздушных судов, а также транслировать аудиоприветствия студентов Чеченского государственного университета.
Сообщается, что спутник сконструировали республиканские специалисты и эксперты Юго-Западного университета на деньги от государственного гранта. Какая именно сумма была потрачена на это, не сообщается. По словам Кадырова, сейчас в Чечне разрабатывают второй аппарат (также за счет гранта) и работают над созданием Центра управления полетами в самой республике.
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