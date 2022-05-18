Рамзан Кадыров впервые назвал общую численность чеченских военнослужащих в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы школьников и студентов во время просветительского марафона «Новые горизонты», впервые официально назвал численность вооруженных подразделений республики, которые находятся на территории Украины.

«У нас сегодня там.. наших ребят около трех тысяч. Вчера они забрали несколько населенных пунктов, сегодня вторая группа потихоньку очищает Луганск и Донецк. У меня есть практика войны – вначале [у нас] были ошибки, чуть-чуть недоработки были, но сейчас 100% идем по плану. Ситуация спокойная», – сказал Кадыров во время прямого эфира. Его слова также приводит ЧГТРК «Грозный».

Два дня назад Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало поименный список кадыровцев и так называемых добровольцев, отправленных из Чечни для участия в войне против Украины - в нем указано 2 425 человек, пишет Кавказ.Реалии. Это не только жители республики, но и уроженцы других регионов России. Сообщается, что из общего числа были убиты порядка 100 чеченских военнослужащих, около 300 человек были ранены и еще 60 «сбежали». Тогда же журналисты выяснили, что некоторые «добровольцы» ранее были судимы по особо тяжким статьям за мошенничество, убийство, производство наркотиков, незаконный оборот оружия и призывы к экстремизму.