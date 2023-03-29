В Азербайджане совершено покушение на депутата парламента

В Баку вечером 28 марта при вооруженном нападении ранили депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу. Он был доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет. Власти расценили нападение как теракт.

По информации МВД Азербайджана, покушение на Мустафу произошло вечером 28 марта перед его домом в поселке Забрат.

Нападавший произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, депутат получил ранения в плечо и ногу. Других пострадавших, по предварительным данным, нет.

Фазиля Мустафу доставили в больницу и дважды прооперировали. Вскоре он рассказал подробности нападения изданию haqqin.az.

«Я подъехал к дому. Нажал кнопку пульта и собирался заехать в гараж. И вдруг разбился подпресс машины. Я не понял, что происходит. Почувствовал жуткую боль в плече. И только после боли понял, что это стрельба, услышал звуки выстрелов. Началась стрельба. Я открыл дверь и выпрыгнул из машины. Мне оставалось сделать несколько шагов до ворот, как меня задела вторая пуля. Ранили в ногу. Я зашел домой и сказал быстро закрыть ворота. И домашние вышли во двор на звук стрельбы. Мы закрыли ворота. Позвонили в «Скорую помощь» и в полицию… Уже в карете «Скорой помощи» я попросил отвезти меня в больницу, где я буду чувствовать себя в безопасности. Но я потерял много крови. Дрожь прошла по телу. Дальше ничего не помню», – рассказал депутат.

Служба государственной безопасности Азербайджана квалифицировала вооруженное нападение на депутата парламента Фазиля Мустафу как террористический акт. О задержании стрелка пока не сообщается.

Уголовное дело расследуется по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его службы или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (незаконный оборот оружия по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана.

Азербайджанские СМИ пишут о версии, что к покушению могут быть причастны иранские спецслужбы. Об этом заявил и ряд азербайджанских политиков.

Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям Азербайджана партию «Великое созидание» и является единственным ее депутатом.