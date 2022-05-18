Разбившийся в Китае Boeing 737 намеренно направили в землю

18 мая в Брюсселе послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.

Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает на ускоренный порядок по оформлению их членства в организации.

Швеция и Финляндия отказались от своего нейтрального статуса и приняли решение присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину.

Накануне заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел страны Анн Линде. В тот же день аналогичную заявку практически единогласно одобрил парламент Финляндии, а затем подписал президент.

Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц организации.

Однако о своём несогласии со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами.

Как пишет сегодня Bloomberg, Турция готова пойти на уступки при выполнении ряда условий. Как сообщили агентству источники в правительственных кругах, Анкара хочет, чтобы эти страны публично осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана.

Кроме этого власти Турции рассчитывают, что страну вновь включат в программу поставок истребителей F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году.

Анкара также требует, чтобы эти скандинавские государства вместе с рядом других европейских стран сняли ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.