Разведка ЕС связала покушения на чеченских блогеров с Путиным

Президент России Владимир Путин и власти Чечни несут ответственность за покушения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции и других критиков Рамзана Кадырова. Об этом говорится в докладе Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза. С ним ознакомилось Шведское общественное телевидение SVT, внимание на материал обратила редакция Кавказ.Реалии.

Как стало известно шведскому телеканалу, Служба государственной безопасности Швеции СЭПО пришла к выводу, что покушение на блогера было организовано чеченскими властями. В отчете европейской разведки говорится, что покушения на Тумсо и на других чеченских блогеров не были бы возможны, если бы против них возражал президент Путин.

В докладе утверждается, что российские и чеченские власти могут использовать для внесудебных казней спецподразделение Росгвардии «Терек». В 2019 году оно и его командир Абузайд Висмурадов были внесены в санкционный список властями США, в марте этого года – Европейским союзом.

Покушение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале 2020 года в городе Евле к северу от Стокгольма. Гражданин России Руслан Мамаев проник к нему в квартиру с помощью своей сообщницы Эльмиры Шапиаевой и напал на блогера с молотком. В январе 2021 года суд в Швеции приговорил нападавших к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно.

В апреле в Германии было предотвращено покушение на брата блогера – сотрудника правозащитной организации «Вайфонд» Мохмада (Муххамеда) Абдурахманова. Подозреваемым по этому делу проходит гражданин России Валид Дадакаев, в соучастии преступлению был заподозрен сотрудник немецкой контрразведки.

Критики Кадырова регулярно становятся объектами покушений в разных странах. В октябре четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины были задержаны в Турции по подозрению в покушении на блогера Хасана Халитова. В июле прошлого года россияне Сар-Али Ахтаев и Салман Магамадов были арестованы в Австрии по подозрению в убийстве блогера Анзора (Мамихана Умарова). Тогда же началось расследование покушения на блогера Сайд-Хусейна Магомадова в Брегенце. В Германии сейчас рассматривается дело об убийстве бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили, в котором обвиняют предполагаемого сотрудника российской военной разведки.