Разведка США прогнозирует снижение темпов боевых действий в Украине

В Украине в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. При этом она отметила, что не видит признаков ослабления воли к сопротивлению со стороны украинских сил, несмотря на атаки на энергосистему страны и другую критически важную для зимы инфраструктуру.

Аврил Хейнс сделала заявление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.

По мнению Хейнс, президент России Владимир Путин был удивлен тем фактом, что его армия в Украине не добилась большего. «Я думаю, он становится все более осведомлен о проблемах российских военных. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на данном этапе полную картину того, насколько они сложны. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой», - приводит слова Аврил Хейнс агентство Reuters.

Также, как сказала Хейнс, политические цели Путина в Украине, судя по всему, не изменились, но аналитики американской разведки считают, что он, возможно, захочет сократить свои краткосрочные военные цели там - «с мыслью, что он сможет вернуться к этому в более поздний период».

Глава американской разведки считает, что Москва довольно быстро расходует свои военные запасы, и это «довольно необычно». «Они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе», - добавила Хейнс.

Выступивший на том же форуме 3 декабря министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в «преднамеренной жестокости» в ходе войны в Украине, подчеркнув, что Москва целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

«С преднамеренной жестокостью Россия держит под прицелом мирных людей и гражданские объекты», - сказал Остин. По его словам, в результате российских атак гибнут дети, разрушены школы и больницы. Пентагон обеспокоен эскалацией конфликта в Украине в войну США с Россией, добавил Ллойд Остин, но сказал при этом, что «мы не будем втянуты в путинскую войну».