Разведка Южной Кореи: КНДР поставила России более 1 млн снарядов

Северная Корея за последние три месяца отправила России более одного миллиона артиллерийских снарядов. Таковы оценки южнокорейской разведки. Об этом сообщил депутат парламента Южной Кореи Ю Сан Бом после брифинга для парламентариев, которые в среду провели представители разведслужбы.

Всего, по словам депутата, разведка зафиксировала более 10 случаев поставки снарядов из КНДР в Россию, для этого использовались транспортные самолёты и суда. Утверждается, что снаряды впоследствии по железной дороге перевозились на оккупированные территории Украины, где использовались на фронте.

1 миллиона снарядов, по оценке южнокорейской разведки, хватает для ведения активных боевых действий в Украине на протяжении двух месяцев.

В обмен на снаряды Россия, как утверждает разведка Южной Кореи, по всей видимости передала Пхеньяну технологии для запуска спутника. В мае и августе запуски были неудачными.

По словам Ю Сан Бома, разведка также считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ищет возможностей оказать помощь палестинской группировке ХАМАС в войне с Израилем. Ранее израильские военные подтверждали, что боевики ХАМАС используют оружие из Северной Кореи.

Официальный Сеул пока не комментировал заявления депутата. Ранее Южная Корея и её союзники, в том числе США, заявляли об опасениях в связи с возможными поставками как боеприпасов из КНДР России, так и российских ракетных технологий КНДР. Пхеньян, заявляя о поддержке России в войне с Украиной, отрицал поставки. Их отрицала и Москва.

В сентябре Ким Чен Ын посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным, а также министром обороны Сергеем Шойгу. Недавно в Пхеньяне с визитом побывал глава МИД России Сергей Лавров.