Реакция мирового сообщества после нападения ХАМАС на Израиль

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель с тревогой следит за событиями в Израиле. "Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС", – написал Боррель в твиттере. Дипломат от лица ЕС выразил солидарность с Израилем.

Глава МИД Германии Анналена Бербок осудила нападение на Израиль со стороны сектора Газа и призвала к немедленной остановке насилия в отношении мирных граждан. "Мы полностью солидарны с Израилем", - подчеркнула Бербок.

"Великобритания однозначно осуждает ужасающие атаки ХАМАС на граждан Израиля. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту", - написал в твиттере глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский МИД призвали стороны вооруженного конфликта к сдержанности. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что конфликт может быть урегулирован только политико-дипломатическими средствами.

В свою очередь МИД Саудовской Аравии призвал к немедленному прекращению эскалации между израильтянами и палестинцами. Страна внимательно следит за развитием беспрецедентной ситуации, отмечается в заявлении ведомства.

Тегеран поддержал палестинские группировки, заявил советник верховного лидера Ирана генерал Рахим Сафави.

На официальной странице президента Сирии Башара Асада в фейсбуке опубликован пост в поддержку палестинских группировок.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право на защиту от "оккупационных войск". Слова Аббаса приводит агентство Reuters.