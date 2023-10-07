Реакция мирового сообщества после нападения ХАМАС на Израиль

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель с тревогой следит за событиями в Израиле. "Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС", – написал Боррель в твиттере. Дипломат от лица ЕС выразил солидарность с Израилем.
Глава МИД Германии Анналена Бербок осудила нападение на Израиль со стороны сектора Газа и призвала к немедленной остановке насилия в отношении мирных граждан. "Мы полностью солидарны с Израилем", - подчеркнула Бербок.
"Великобритания однозначно осуждает ужасающие атаки ХАМАС на граждан Израиля. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту", - написал в твиттере глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский МИД призвали стороны вооруженного конфликта к сдержанности. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что конфликт может быть урегулирован только политико-дипломатическими средствами.
В свою очередь МИД Саудовской Аравии призвал к немедленному прекращению эскалации между израильтянами и палестинцами. Страна внимательно следит за развитием беспрецедентной ситуации, отмечается в заявлении ведомства.
Тегеран поддержал палестинские группировки, заявил советник верховного лидера Ирана генерал Рахим Сафави.
На официальной странице президента Сирии Башара Асада в фейсбуке опубликован пост в поддержку палестинских группировок.
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право на защиту от "оккупационных войск". Слова Аббаса приводит агентство Reuters.
- С утра 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреливает Израиль. В Израиле официально объявлено состояние войны и введено чрезвычайное положение. Израильская армия проводит операцию "Железные мечи" и наносит ответные авиаудары по сектору Газа. Десятки израильских военных и мирных жителей убиты и захвачены в заложники, сотни ранены.
- Члены ХАМАС проникли в израильские приграничные города: спустя 7 с лишним часов после начала войны ни один крупный населенный пункт, включая город Сдерот, не был возвращен Израилем под свой полный контроль. Вторжение с территории Газы произошло в 50-летнюю годовщину начала войны Судного дня 1973 года.