«Репортёры без границ» и Евросоюз запустили теле- и радиопакет «Свобода»

Новый русскоязычный спутниковый пакет «Свобода» был официально запущен во вторник, 5 марта. По инициативе международной правозащитной организации «Репортеры без границ» девять русскоязычных теле- и радиоканалов теперь вещают через спутник на территории всей Европы, включая Россию, Беларусь и Украину, а также Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщает «Немецкая волна» (DW).

В рамках пакета «Свобода» будут транслировать свои программы: «Эхо», «Радио Сахаров», «Настоящее Время», «Еврорадио», молдавский телеканал ТВ8, берлинская телекомпания «Ост/Вест 24», а также объединенные каналы с участием «Важных историй», «Холода», «Новой газеты Европа», Ирины Шихман и других. Отдельный новый канал называется «Беларусь завтра», еще один канал создает студия украинского журналиста Дмитрия Гордона. В ближайшие месяцы к вещанию присоединятся и другие СМИ и журналисты. Помимо этого, создатели работают над отдельным новостным каналом. В итоге спутниковый пакет планируется расширить до 25 независимых русскоязычных теле- и радиоканалов. Свой контент будет предоставлять и DW на русском.

Пакет «Свобода» доступен бесплатно в незашифрованном виде на спутнике Hotbird компании Eutelsat в позиции 13E. Таким образом, его потенциальная аудитория – 4,5 миллиона домохозяйств в России, а также примерно 800 тысяч – на временно оккупированных Россией территориях Украины. По данным «Репортеров без границ», все эти домохозяйства уже смотрят телевизор с этой спутниковой позиции и не нуждаются в дополнительном оборудовании для просмотра новых каналов. На территории Украины таких домохозяйств около 3,5 млн. А в Беларуси и Молдове – сотни тысяч, поскольку эта спутниковая позиция популярна с начала 1990-х годов, так что создатели рассчитывают на хорошее покрытие на постсоветском пространстве в целом.

Руководитель проекта «Свобода» Джим Филиппов утверждает, что спутник Hotbird 13G оснащён новейшими технологиями, которые не позволят российскому или другому авторитарному правительству заглушить его сигнал: «Я не говорю, что это невозможно, но это не так просто, учитывая наши возможности защиты от помех».

Цели проекта – восстановить беспрепятственный и свободный от военной пропаганды поток информации между Европой и Россией, а также поддержать украинское, российское и белорусское гражданское общество. «Свобода» призвана продемонстрировать, что «демократические государства могут экспортировать независимую журналистику, чтобы преодолеть логику пропаганды, которую экспортируют диктатуры», говорят «Репортеры без границ».

Официальный запуск пакета «Свобода» состоялся 5 марта в Европейском парламенте в Брюсселе при поддержке эстонского евродепутата Андруса Ансипа и с участием вице-председательницы Еврокомиссии Веры Йоуровой родом из Чехии.

По ее словам, «спутниковый пакет «Свобода» соответствует обязательствам Еврокомиссии по обеспечению плюрализма СМИ и свободы информации».