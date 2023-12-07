В Сенате США демократы попытались восстановить запрет на оружие

Республиканцы в Сенате США предприняли попытку помешать демократам провести свой запрет на штурмовое стрелковое оружие. Инициатива сенаторов-демократов была выдвинута в тот же день несколькими часами ранее. Агентство Reuters сообщает, что в США второй год подряд регистрируется растущее число нападений со стрельбой.
Инициатива, предложенная лидером сенатского большинства Чаком Шумером была направлена на восстановление запрета на применение штурмовых винтовок. Запрет был впервые введён в 1994 году, срок его действия истёк в 2004-м.
Запрет распространялся на некоторые полуавтоматические винтовки и магазины повышенной вместимости. Ограничение, пока оно действовало, способствовало уменьшению смертности при актах насилия с применением оружия, отмечает Reuters.
С начала года в США произошли 39 инцидента со стрельбой. Согласно регистру подобных происшествий, который ведут агентство Associated Press, издание USA Today и Северовосточный университет, массовой стрельбой называется нападение, повлёкшее гибель не менее четырёх человек, не считая стрелка.
По такой классификации, 2023 год стал худшим с начала ведения регистра в 2006 году - и это второй год подряд.