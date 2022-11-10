Reuters: делегация России может не приехать на саммит G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит "Группы 20", который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщил Reuters в четверг представитель правительства Индонезии. Эту информацию подтвердили и в российском посольстве в стране. При этом обе стороны высказали предположение, что Путин, возможно, примет участие в одной из встреч в рамках саммита в режиме онлайн.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В четверг эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.

В то же время как сообщила Reuters пресс-секретарь министра по морским делам и инвестициям Индонезии Джоди Махарди, Владимир Путин от участия в мероприятии отказался, а глава МИД Сергей Лавров присоединится к одной из встреч по видеосвязи.

В июле на конференции глав МИД G20 на Бали министр иностранных дел России Сергей Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока.

Ранее власти Индонезии заявили, что не отзовут приглашение России на саммит, даже если столкнутся с давлением со стороны других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нём будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите "в каком-то формате" - возможно, онлайн.

Во встрече G20 на Бали примут участие президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин. Байден ранее обещал поднять тему урегулирования в Украине.