Reuters: Индия постепенно отказывается от оружия из России

Индия после начала российского вторжения в Украину стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия – Москвы – и медленно разворачивается в сторону Запада, пишет в воскресенье агентство Reuters, ссылаясь на источники в Дели.

Одновременно в публикации упомянуты ограниченные из-за войны возможности Москвы поставлять боеприпасы и оборудование и то, что Соединенные Штаты пытаются сейчас укреплять свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай и в то же время снизить традиционную зависимость Индии от России.

В прошлом году Дели и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит General Electric производить в Индии реактивные двигатели для индийских истребителей. Две страны планируют ускорить технологическое сотрудничество и совместное производство в различных областях – от боевых возможностей в воздухе до разведки. Но дальнейшее развитие их связей вызывает беспокойство из-за Китая, поскольку индийская и китайская армия втянуты в противостояние на границе в Гималаях. Индия также должна действовать осторожно, чтобы не подтолкнуть Москву к еще большему сближению с Пекином.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, за два последних десятилетия Россия обеспечила 65% закупок оружия Индией на сумму более $60 млрд. Но война в Украине дала дополнительный импульс к диверсификации индийского военного сегмента.

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Москвой», – приводит Reuters слова Нандана Унникришнана, эксперта по России из исследовательского центра Observer Research Foundation в Дели. Такую сделку эксперт назвал «красной линией для Вашингтона». «Торговля с Россией в сфере энергетики и других областях поможет удерживать Россию как можно дальше от Китая», – добавил аналитик.

С 2022 года Индия считается одним из крупнейших импортеров российской нефти, отмечает Reuters.

Россия публично призывала Индию активизировать оборонные связи, однако премьер-министр Нарендра Моди сосредоточил свое внимание на внутреннем производстве с использованием западных технологий, рассказали эксперты и чиновники, на которых ссылается Reuters. В частности, четыре анонимных источника в индийском правительстве сообщили, что Россия предлагала поставки истребителей «Сухой» и МиГ с возможностью совместного производства в Индии.

Reuters пишет, что министерства иностранных дел и обороны Индии и России на запросы агентства о комментариях не ответили.