Reuters: Индия продолжит покупать российскую нефть

Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в индийском правительстве.
Один из собеседников агентства заявил, что это долгосрочные контакты, и «не так-то просто в одночасье прекратить закупки».
14 июля Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, если Россия не достигнет мирного соглашения с Украиной. 30 июля американский президент анонсировал 25-процентные импортные пошлины для Индии – он обосновал это, помимо прочего, тем, что Индия закупает у России военную технику и энергоносители.
- В конце июля Трамп сообщил журналистам, что установил десятидневный срок для Кремля для заключения мирного соглашения с Украиной – вместо 50 дней, о которых он говорил ранее. США настаивают на перемирии, Киев даёт понять, что готов к прекращению огня без дополнительных условий. Москва это предложение не принимает.
- Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок в эту страну. По данным Reuters, в январе-июне этого года Индия получала около 1,75 млн баррелей российской нефти в день, что на 1% больше, чем год назад.