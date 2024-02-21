Reuters: Иран с января поставил России сотни баллистических ракет

Иран с начала года поставил России около 400 баллистических ракет. Об этом агентству Reuters сообщили шесть источников в иранских военных кругах. По их словам, запланированы и дальнейшие поставки.
Речь может идти о ракетах класса «земля-земля» класса Fateh-110. Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.
Поставки ракет в Россию, заявили источники, стартовали в начале января - вскоре после встреч представителей российских и иранских военных ведомств и служб безопасности, которые прошли в Москве и Тегеране в конце прошлого года. Некоторые ракеты везут из Ирана в Россию кораблями по Каспийскому морю, другие доставляют самолетами.
Один из источников Reuters, высокопоставленный иранский чиновник, заявил агентству: «Поставки продолжатся. Нет причины это скрывать. Мы имеем право поставлять оружие любой стране, какой захотим».
На официальные запросы Reuters в военных ведомствах Ирана и России не ответили.
- Иран и Россия после начала войны в Украине расширили свое сотрудничество, в том числе в военной сфере. В середине января Минобороны России заявило о готовности подписать «большой межгосударственный договор» с Тегераном в области военно-технического сотрудничества и вопросов региональной безопасности.
- В декабре прошлого года главы МИД России и Ирана на встрече в Москве подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий санкций.
- И Иран, и Россия находятся под множеством международных санкций. Иран – уже более 40 лет, со времен Исламской революции 1979 года. Россия – после аннексии Крыма в 2014 году, санкции против России были резко ужесточены после начала полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года.