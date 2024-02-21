Reuters: Иран с января поставил России сотни баллистических ракет

Иран с начала года поставил России около 400 баллистических ракет. Об этом агентству Reuters сообщили шесть источников в иранских военных кругах. По их словам, запланированы и дальнейшие поставки.

Речь может идти о ракетах класса «земля-земля» класса Fateh-110. Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Поставки ракет в Россию, заявили источники, стартовали в начале января - вскоре после встреч представителей российских и иранских военных ведомств и служб безопасности, которые прошли в Москве и Тегеране в конце прошлого года. Некоторые ракеты везут из Ирана в Россию кораблями по Каспийскому морю, другие доставляют самолетами.

Один из источников Reuters, высокопоставленный иранский чиновник, заявил агентству: «Поставки продолжатся. Нет причины это скрывать. Мы имеем право поставлять оружие любой стране, какой захотим».

На официальные запросы Reuters в военных ведомствах Ирана и России не ответили.