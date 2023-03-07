Reuters: Киев впервые попросил у США кассетные боеприпасы

Российские телеграм-каналы в понедельник обратили внимание на высказывание журналиста Владимира Познера с осуждением его коллег по профессии в связи с войной в Украине.

«Мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут», – сказал Познер, участвуя в Youtube-трансляции, организованной 6 дней назад организацией Code Pink (таймкод 1.21.25).

Многие восприняли эти слова как критику российской государственной пропаганды. Контекст выступления, однако, сложнее.

Стрим, в котором принял участие Познер, был посвящён войне в Украине. В его описании говорится, что «война в Украине началась в 2014 году, когда Соединённые Штаты организовали переворот в Украине, чтобы свергнуть режим, при котором Украина была нейтральной страной, и заменить её на антироссийский и проамериканский режим, который немедленно начал войну против Донбасса» – иными словами, повторяется кремлёвский нарратив о событиях в Украине. Организация Code Pink позиционирует себя как «феминистская организация, стремящаяся к тому, чтобы покончить с войнами и империализмом США».

Познер, выступая в качестве приглашённого гостя, около часа читает историческую лекцию о причинах, которые, по его мнению, привели к войне в Украине. Он признаёт ответственность Владимира Путина за вторжение, однако отмечает, что не считает его «сумасшедшим», – и пытается объяснить логику действий российского президента. При этом начинает Познер с распада Советского Союза и расширения НАТО на восток.

В своём выступлении телеведущий, хотя и с оговорками, по многим пунктам фактически или поддерживает тезисы Кремля, или по крайней мере выступает с их пониманием. Например, он утверждает, что Запад давал обещание не расширять НАТО (хотя и неформальное) и не сдержал его, а также утверждают, что США «щёлкали медведя по носу», провоцируя Россию. Также Познер задаётся вопросом, как бы отреагировали США, если бы в Мексике к власти пришёл антиамериканский президент и позвал на помощь российскую армию – зеркальная ситуация, по его мнению, произошла в Украине. Украинского президента Владимира Зеленского он считает полностью зависимым от США. При этом Познер не говорит, что поддерживает войну, а лишь призывает «анализировать факты» и понять логику Кремля. В этом контексте его оценка журналистов воспринимается прежде всего как критика западных СМИ, освещающих конфликт с проукраинских позиций. По словам Познера, представитель западных либеральных элит совершенно не понимают, что происходит в России и Украине.

Познер при этом подчеркнул, что российские власти в последнее время прибегают к репрессиям против противников войны: «Людей сажают в тюрьмы за то, что они выражают своё мнение». По словам Познера, большинство из тех, с кем он общается в России, выступают против войны, но 80% населения страны поддерживают Путина.

Владимиру Познеру 88 лет. Он известен западной аудитории ещё с советских времён, появляясь в качестве сотрудника советского Комитета по телевидению и радиовещанию в зарубежных ток-шоу. Вёл телемосты СССР – США. После распада СССР активно занимался журналистской деятельностью в России, выступал и как медиаменеджер. В последние годы вёл авторскую программу «Познер» на Первом канале.

Владимир Познер за год, прошедший с момента российского широкомасштабного вторжения в Украину, публично не комментировал происходящее. При этом его программа перестала выходить на Первом канале, о причинах этого официально не объявлялось.