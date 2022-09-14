Сразу после февральского вторжения в Украину советник Владимира Путина Дмитрий Козак убеждал его, что достиг устраивающего Москву мирного соглашения с Киевом. Однако президент отказался его слушать. Об этом передаёт агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, близкие к российскому руководству.

Родившийся в Украинской ССР Козак занимает должность заместителя главы Администрации президента России, он отвечал на посту за украинское направление. Два источника Reuters утверждают, что уже после вторжения чиновник получил карт-бланш на переговорах и заявлял, что договорился с Украиной о том, что она не будет вступать в НАТО. Однако Путин предпочёл продолжить войну. Третий источник настаивает, что это случилось прямо перед вторжением, а не после него.

В первый день полномасштабного вторжения в Москве заявили, что готовы вести переговоры с руководством Украины о нейтральном и отказе от размещения вооружений, напоминает "Украинская правда". Позднее Кремль стал заявлять о желании полной демилитаризации страны и смены режима. Мирные переговоры были свёрнуты весной, Киев сейчас заявляет невозможности достижения соглашений до полного вывода российских войск.

В апреле "Медуза" сообщала со ссылкой на свои источники, что Козак попал в опалу к президенту и отстранён от принятия решений. По словам одного из близких к администрации Путина источников, "должность у Козака есть, а полномочий уже нет". РБК рассказывало, что из ведения чиновника забрали сепаратистские республики на востоке страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии Reuters, что история, рассказанная агентством, не имеет никакого отношения к реальности. Издание не приводит содержательного комментария от украинских чиновников, давались ли Козаку какие-либо обещания.