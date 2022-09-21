Россия освободила иностранцев, находившихся в плену в «ДНР»

Движение «Весна» объявило всероссийскую акцию протеста «Нет могилизации» против частичной мобилизации, о которой сегодня сообщил президент РФ Владимир Путин.

Активисты призвали жителей страны выходить на центральные улицы российских городов 21 сентября в 19:00.

«Тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина? Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью», – сказано в сообщении движения.

Места проведения акции в Москве и Петербурге организаторы сообщат позже, пишет Настоящее время.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил частичную мобилизацию в стране, которая начнется с 21 сентября. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Согласно опубликованному указу, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определит Минобороны для каждого региона. Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну в Украину будут призваны 300 тысяч резервистов. Он добавил, что мобилизации «подлежат те, кто отслужил, имеет военную специальность и боевой опыт, а это 1% от общего мобилизационного ресурса». Министр обороны заверил, что мобилизация не коснется студентов и срочников.

Однако в указе о мобилизации детально не описаны категории граждан, которые подлежат мобилизации, обращает внимание правозащитник Павел Чиков. По его словам, документ позволяет провести мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.

«Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну. Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение», – написал Чиков.

Ранее стало известно, что 23-27 сентября оккупационные российские власти в «ДНР», «ЛНР», контролируемой Россией части Херсонской и Запорожской областей проведут так называемые референдумы о вхождении в состав РФ. Украина неоднократно заявляла, что не признает итоги таких голосований.

Изначально Кремль планировал проведение «референдумов» о вхождении в состав России в нескольких оккупированных регионах Украины 11 сентября: кроме Донецкой и Луганской областей это планировалось также в Херсонской и Запорожской. Однако из-за положения дел на фронте и контрнаступления украинских войск эту идею реализовать не удалось.

Кроме того, 20 сентября Госдума России сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о внесении изменений в УК РФ, согласно которому за добровольную сдачу в плен, мародерство и отказ от участия в боевых или военных действиях, а также невыполнение приказов командующего будут лишать свободы на срок до 15 лет.