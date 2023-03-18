Reuters: российский бизнес просит Казахстан помочь с обходом санкций

В последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.

Два собеседника агентства связывают возросший интерес с сообщениями о планах Анкары прекратить транзит санкционных товаров. Продавцы и покупатели во многом полагались на Турцию в обходе ограничений, создав сложную сеть цепочек поставок через третьи страны.

По данным источников, увеличилось число запросов из России о помощи в доставке многих товаров через сухопутную границу Казахстана с Россией. Ее протяженность составляет более семи тысяч километров.

Reuters приводит пример казахстанского предпринимателя, который рассказал, что ему предложили один миллион долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии.

Правительство Казахстана на запрос агентства о комментариях не ответило.

Reuters отмечает, что Москва остается для Астаны крупнейшим торговым партнером. Экспорт из Казахстана в прошлом году вырос на четверть и приблизился к девяти миллиардам долларов. Например, экспорт подшипников вырос в два раза – до 111 миллионов долларов.