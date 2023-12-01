Reuters: США отложили на 2024 год поставку Киеву дальних «умных бомб»

Власти США отложили на 2024 год передачу Украине высокоточных ракет большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Изначально предполагалось, что первая крупная партия может быть поставлена в марте 2023 года. Однако в феврале, стало известно, что поставки GLSDB переносятся на вторую половину этого года.

Теперь, по словам собеседников агентства, основной подрядчик, компания Boeing, передаст США ракеты в декабре 2023 года, после чего их будут несколько месяцев испытывать, прежде чем отправят в Украину.

Речь идёт о высокоточных планирующих ракетах с дальностью полёта 150 километров. Система состоит из бомбы малого диаметра с ракетным двигателем. Эти самонаводящиеся ракеты американо-шведской разработки запускаются, в том числе с установок HIMARS и могут поражать движущиеся цели на расстоянии до 160 км – то есть значительно дальше, чем используемые сейчас украинской армией ракеты.

Reuters ещё в ноябре сообщало о предложении компании Boeing поставить данное вооружение Украине.

Украина нуждается в GLSDB, чтобы дополнить ими ограниченную партию ракет ATACMS с дальностью стрельбы до 160 километров, переданных США в начале осени. Это позволит украинским военным поражать цели на расстоянии, вдвое превышающем нынешнюю дальность стрельбы.

Начиная с марта 2023 года, министерство обороны России как минимум четыре раза сообщало о перехвате реактивных снарядов GLSDB, в последний раз — 26 октября. Источники Reuters утверждают, что США не поставляли Украине ни одной «умной бомбы». Неизвестно, получал ли Киев это оружие из других стран.