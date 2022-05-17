Зеленский подтвердил эвакуацию украинских военных с «Азовстали»

Украинских военных, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе, вывозят с территории завода. Об этом сообщило агентство Reuters, публикуя фотографии автобусов. Информацию подтверждает Генштаб Украины.

Всего "Азовсталь" покинули 264 военнослужащих, из них 53 ранены, сообщает Генштаб. По данным Reuters, раненых доставили в город Новоазовск. Он находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. О вывозе раненых в Новоазовск ранее заявляло и Минобороны России.

Остальных 211 военных эвакуировали через гуманитарный коридор в Еленовку - также под контролем "ДНР".

О том, находятся ли украинские военные в плену, официально не объявлялось. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, для их "дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя: "Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН – мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек".

Ранее в понедельник было опубликовано видео, на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". О каком решении идёт речь - в заявлении не было сказано.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе. О договорённостях также сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.