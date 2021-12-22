Власти США рассматривают возможность введения экспортных ограничений в случае вторжения российских войск на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

США могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей. Экспортные ограничения предлагаются в дополнение к экономическим санкциям, пояснил собеседник Reuters. Он также заявил, что обсуждаемые ограничения могут стать для России беспрецедентными и перекрыть ей доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.

7 декабря Bloomberg сообщил, что США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае возможного вторжения России на Украину. Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.

В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".