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Reuters: зять Ельцина ушел с поста советника Путина
Валентин Юмашев, зять бывшего президента России Бориса Ельцина, который помог Владимиру Путину прийти к власти, ушел с должности советника Кремля, сообщает Reuters.
Юмашев был советником Путина на общественных началах, то есть не получал за это зарплату. Его уход, как пишет Reuters, разрывает последнюю связь путинской администрации с периодом правления Ельцина, который символизирует либеральность и открытость России по отношению к Западу.
Первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень сообщила Reuters, что отставка была инициативой Юмашева. Он покинул должность еще в апреле.
- При Ельцине, который был президентом России с 1991 по 1999 год, Юмашев занимал должность советника Кремля, а затем руководителя администрации президента. Был женат на дочери Ельцина Татьяне.
- В прошлом году издание «Важные истории» совместно с «Трансперенси интернешнл - Россия» выяснили, что Валентин Юмашев и его супруга Татьяна в 2020 году стали владельцами дома на острове Сен-Бартелеми на Карибах стоимостью 15 млн евро. По словам Юмашева, семья купила недвижимость на «заработанные деньги и кредит, взятый в одном из российских банков».
- В марте 2022 года Анатолий Чубайс – еще один высокопоставленный чиновник ельцинской эпохи – ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В мае 2022 года из-за действий России в Украине в отставку подал сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев.
Другие новости дня
Алан Гаглоев приостановил указ о референдуме о присоединении Южной Осетии к РФ
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетии приостановил действие указа экс-президента Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Действие указа приостановлено до завершения консультаций с Москвой.
«Безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – сказано в указе нового югоосетинского лидера.
Гаглоев в документе «О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации» указывает на «неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», а также на «недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».
Гаглоев утвердил персональный состав югоосетинской делегации для проведения консультаций с Российской Федерацией. В неё войдут сам Гаглоев, спикер парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев, госсоветник президента Константин Кочиев.
- Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»
- В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире».
- 24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
- Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
Участники акций протеста в Ереване заявляют о применении полицией несоразмерной силы
Артур Азизян, участвующий в митингах оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил, что полицейские избили его и других протестующих, внутри здания правительства, пишет Радио Азатутюн.
По его словам, затем его доставили в полицейский участок, он попросил оказать ему медицинскую помощь, но только через полчаса его госпитализировали. По словам врача, у него сломаны ребра, на теле есть синяки, он также получил удары по голове.
«Они бросили меня землю и начали избивать, - рассказал Артур Азизян. - Мы ничего не сделали, они одели нам на руки наручники, бросили на землю, многие полицейские проходили мимо и ударяли нас».
Сторонники оппозиции сегодня провели акцию протеста у 3-го корпуса правительства в центре Еревана, где полиция сосредоточила большие силы. В течение дня дважды произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Полицейские не позволили оппозиционным депутатам войти в здание правительства и, применив силу, задержали демонстрантов. Во время столкновений нескольким гражданам стало плохо.
Полицейские применили силу также по отношению к оппозиционному депутату.
Депутаты от оппозиции сегодня собирались войти в 3-й корпус правительства и задать министрам вопрос: «согласны ли они на то, чтобы Арцах [Нагорный Карабах - ред.] был в составе Азербайджана?»
«Каждый чиновник в Армении должен выразить четкую позицию по этому вопросу. Армения будет поддерживать полноценную реализацию права народа Арцаха на самоопределение, Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, между Республикой Армения и Республикой Арцах должна быть надежная сухопутная связь, Республика Армения является гарантом реализации права народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Работы по делимитации и демаркации должны проводиться при условии вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения. В процессе нормализации армяно-турецких отношений исключается любое соглашение, которое поставило бы под сомнение факт геноцида армян», - заявил оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.
В полиции сообщают, что по подозрению в совершении хулиганства задержаны более 100 человек. Также сообщается, что трое полицейских получили ранения и госпитализированы. Сколько протестующих получили травмы, пока неясно.
Сагателян заявил, что в течение последующих четырех дней они будут посещать различные государственные учреждения, чтобы узнать позиции чиновников и сотрудников этих ведомств по вопросу Нагорного Карабаха.
Массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.Власть отвергает эти обвинения, а также заявляет, что вопрос об отставке премьер-министра не обсуждается.
Путин упростил получение гражданства для детей-сирот из Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства детьми-сиротами из Украины и так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Новые нормы также распространяются на детей, оставшихся без попечения родителей, и на недееспособных людей.
Согласно документу, подать заявление на получение гражданства могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами ДНР, ЛНР или Украины. Сделать это также могут руководители организаций для детей-сирот и учреждений, оказывающих образовательные, медицинские и социальные услуги, которые находятся в ДНР, ЛНР, Запорожской либо Херсонской областях Украины.
- 25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Для жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» правила упрощенного получения паспортов России действуют с апреля 2019 года. Украина выданные таким образом документы не признает.
- Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова говорит, что Россия вывезла на свою территорию более 1,5 млн украинцев, включая более 250 тысяч детей. Кроме того, как заявила она, Россия вывезла более 2 000 сирот, которых будут «готовить к усыновлению в российские семьи по упрощенной процедуре». Денисова называет вывоз людей «принудительной депортацией».
Байден исключил передачу Украине ракет, которыми можно атаковать Россию
Президент Джо Байден заявил в понедельник, 30 мая, что США не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут достигать целей на территории России, передает Reuters. О каких именно видах вооружения идет речь, Байден не уточнил.
На прошлой неделе CNN и Washington Post сообщили, что США планируют предоставить Украине ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии до сотен миль, в частности – высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS и систему залпового огня MRLS. Именно эти виды вооружения ранее просили предоставить украинские власти. Однако в Белом доме выражали опасения, что такое оружие может быть использовано для атаки российской территории.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Байдена «разумным». «Иначе, при атаке на наши города, Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений», - написал он в Telegram.
Издание Washington Post сообщает, что США, возможно, предоставит Украине РСЗО, но с ракетами, способными поразить объекты на меньшем расстоянии, чтобы снизить риск провокации.
- США планировали объявить о новых поставках вооружений Украине уже на этой неделе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что снабжение Украины вооружением, способным достичь российской территории, станет «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации» конфликта. Ранее Лавров говорил, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну.
Эрдоган предложил Путину провести переговоры России, Украины и ООН
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, провели телефонные переговоры.
Эрдоган сообщил, что Турция готова организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН, а также принять участие в возможной наблюдательной миссии в Украине, если Москва и Киев достигнут соответствующего соглашения.
Кремль сообщает, что президенты также обсудили вывоз зерна из украинских портов. В частности – безопасность судоходства в Черном и Азовском морях и устранение минной угрозы в их акваториях.
Москва вновь заявила, что готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию, если Запад снимет санкции, введенные из-за войны в Украине; а также содействовать транзиту украинских грузов в координации с Турцией.
Кроме того, президенты обсудили безопасность территорий на севере Сирии, откуда, по словам Эрдогана, продолжаются атаки на Турцию.
- Телефонные переговоры с Владимиром Путиным Реджеп Эрдоган анонсировал накануне, 29 мая. По словам турецкого лидера, в беседе предлагали принять участие также президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил лишь двусторонние переговоры Путина и Эрдогана.
- В марте 2022 года в Турции прошла встреча представителей России и Украины. В середине мая стороны заявили о приостановке переговорного процесса. Зеленский считает встречи на уровне делегаций неэффективными и выступает за прямые переговоры с президентом России.
Президент Грузии надеется на успех переговоров Еревана и Баку
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на успешное продолжение мирных переговоров Еревана и Баку. Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Армении.
Ваагн Хачатрян посещает Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Это – первый официальный зарубежный визит Хачатряна после его избрания на пост главы государства.
«Будущее нашего региона тесно связано с мирной средой. Надеемся, что переговоры между Арменией и Азербайджаном успешно продолжатся. Приветствуем вовлеченность Евросоюза в этот процесс. Знаем, что от итогов этих переговоров зависит установление постоянного мира в этом регионе, а от установления мира зависит экономическое развитие», – сказала грузинский лидер.
Зурабишвили также считает, что мирное сожительство армян и азербайджанцев в Грузии – позитивный пример для всего Кавказа.
- 22 мая в Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По итогам встречи 24 мая на границе Армении и Азербайджана прошло первое заседание совместной комиссии по демаркации и безопасности.
- Армянская оппозиция обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.
Трубопроводная нефть может не попасть под санкции ЕС против России
Европейские дипломаты продолжили сегодня попытки согласовать компромиссный вариант санкций, которые касаются импорта российской нефти.
В преддверии работы первого дня саммита ЕС, 30 мая, стояла задача договориться о том, чтобы запрет на импорт сырой нефти из России пока не затрагивал поставок по трубопроводам. Эмбарго на нефть - часть готовящегося шестого пакета санкций против Москвы за её военное вторжение на территорию Украины.
В проекте соглашения нынешнего саммита, который оказался в распоряжении медиакорпорации Радио Свобода, говорится, что очередной пакет ограничений затронет российскую сырую нефть и нефтепродукты, поставляемые в ЕС с временным исключением для трубопроводов. Таким образом Венгрия, Словакия и Чехия, получающие нефть по нефтепроводу "Дружба", до некоторых пор сохранят эту возможность.
Венгрия, которая изначально, по сообщениям, была открыта идеи временного исключения, сейчас настаивает на дальнейших уступках. Поставки по трубопроводу "Дружба" составляют 65 процентов от общего объёма венгерского импорта нефти.
В проекте заявления также говорится, что государства Евросоюза к концу года откажутся от российской нефти, доставляемой морским путём.
На акции протеста в Ереване задержаны более 100 демонстрантов
Более 100 оппозиционных демонстрантов задержаны в понедельник в Ереване. Трое полицейских получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Армении.
Утром в понедельник участники оппозиционного "Движения
сопротивления" собрались в центре Еревана у правительственного здания. Возглавляющие шествие оппозиционные депутаты попытались пройти в здание для встречи с министрами, которые, по их словам, должны выразить позицию относительно политики властей по вопросу Нагорного Карабаха и предложенного оппозицией проекта заявления по этой проблеме.
Полиция не разрешила оппозиционным депутатам пройти в здание, после чего начались столкновения.
Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.
Никол Пашинян пришёл к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021 году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра Армения потерпела поражение в вооружённом конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.
В Луганской области погиб журналист французского канала BFM TV
В Луганской области Украины погиб журналист французского канала BFM TV Фредерик Лёклерк-Имхов. Машина, в которой он находился, попала под артиллерийский обстрел, сообщил в телеграме губернатор региона Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, обстрел вёлся российскими войсками, независимого подтверждения этой информации нет. Погибший журналист снимал материал об эвакуации из Луганской области. Он был убит осколком снаряда, попавшим в шею. Рядом с ним был ранен полицейский, его спасла каска.
Инцидент произошёл у Северодонецка. Ранее сообщалось, что российские войска и пророссийские сепаратисты из Луганской области ведут штурм города. После того как Луганск был захвачен сепаратистами, в Северодонецке размещается региональная администрация.
На прошедшей неделе российской армии удалось провести успешное наступление в Донбассе, войска пытаются окружить группировку войск в Северодонецке. Сообщалось, что подъездные дороги к городу простреливаются с российских позиций. По словам Гайдая, в городе разрушена на 100 процентов критическая инфраструктура и повреждено 90 процентов жилого фонда.
В Южной Осетии подозреваемые в покушении на убийство явились с повинной
Двое подозреваемых по делу о покушении на убийство жителя Южной Осетии Владислава Валиева явились с повинной в правоохранительные органы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре самопровозглашенной республики.
«В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в местности недалеко от села Наниаури Цхинвальского района, между гражданами Дудайты Кахабером Гелаевичем, Дудайты Сосланом Гелаевичем и Габараевым Сосланом Алановичем с одной стороны и Валиевым Владиславом Вячеславичем с другой стороны, произошёл бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого Кахабер Дудайты применил огнестрельное оружие, причинив Владиславу Валиеву телесные повреждения», – сказано в сообщении.
По информации прокуратуры, 30 мая подозреваемый по уголовному делу Сослан Дудайты добровольно явился в правоохранительные органы, сдал оружие и написал явку с повинной.
«В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение», – сказано в сообщении.
Ранее, 29 мая в правоохранительные органы также добровольно явился с повинной Сослан Габараев.
В прокуратуре заявили, что проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
«Все оперативные службы МВД Республики Южная Осетия ориентированы на установление местонахождения третьего подозреваемого, Кахабера Дудайты, и его задержание», – сказано в заявлении.
28 мая югоосетинский лидер Алан Гаглоев поручил и.о. генпрокурора Сергею Битиеву и первому заместителю министра внутренних дел, начальнику криминальной милиции Геннадию Тигиеву «разобраться в произошедшем инциденте».
Получивший ранение Владислав Валиев был доставлен в Республиканский многопрофильный медицинский центр.
Посол ЕС в Грузии заявил об обеспокоенности «текущей траекторией развития страны»
Грузия подала заявку на вступление в ЕС в тот момент, когда в Евросоюзе «растет обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны», – заявил посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.
По его словам, Грузия достигла большого прогресса на пути реформ в течение многих лет, но к историческому моменту могла бы быть подготовлена лучше.
«Грузия могла бы лучше подготовиться к этому историческому моменту… Это происходит в то время, когда в ЕС растет обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны – замедление темпов реформ в последние годы, политический кризис, свою долю ответственности за который несет каждая сторона, COVID-пандемия. В последние месяцы также звучат вопросы о том, куда движется Грузия», – сказал он.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Харцель также подчеркнул, что не может давать никаких прогнозов в ответ на заявку Грузии. Но решение будет очень скоро и «результат может быть и меньше, и больше ожидаемого».
В то же время, говоря о ситуации в Грузии, дипломат отметил, что не раскроет никаких секретов, если напомнит о публичной реакции ЕС на некоторые события последних лет в стране.
Речь, по его словам, идет о проведении демократических выборов, правах меньшинств, защите журналистов, недоверии к судебной системе и верховенстве закона.
Вспомнил посол и события 5 июля прошлого года, когда акция противников ЛГБТ переросла в погромы и массовое избиение журналистов на улицах в центре Тбилиси.
В списке также нарушения прав человека, в частности, права на неприкосновенность частной жизни, упразднение Службы государственного инспектора.
«Из-за всего перечисленного возникают вопросы к уважению демократических институтов и надежности демократических механизмов контроля», – сказал Харцель.
Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Грузию в независимости от того, какое решение будет принято в ответ на заявку о предоставлении статуса кандидата.
«Мы верим и хотим, чтобы Грузия заняла свое место в Европе и мире. Помогите нам, чтобы мы помогли вам!», – сказал посол.
Изначально власти Грузии заявляли, что заявка в ЕС будет подана в 2024 году. Но последние события это ускорили: Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, сразу вслед за Украиной. Три страны уже прошли первый этап — заполнили опросники Еврокомиссии и ждут первых оценок.
В Иерусалиме в День флага случились массовые беспорядки
В Иерусалиме, в День флага 29 мая, произошли столкновения между евреями и арабами.
Традиционный марш проходил по стандартному маршруту – через Шхемские ворота к Стене плача. Перед тем как зайти в старый город, ультраправые еврейские активисты стали выкрикивать антиарабские лозунги. Полиция пыталась их успокоить, но безрезультатно.
Когда тысячи участников шествия находились у стен Старого города, над Шхемскими воротами появился дрон с палестинским флагом. Его сбила полиция, так как опасалась, что в устройстве может быть взрывчатка.
У Стены плача, где закончилось шествие, произошли стычки между радикальными участниками марша и полицией. В общей сложности задержаны 60 человек – преимущественно палестинцы.
День Иерусалима отмечается в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны в 1967 году. Противники шествия заявляют, что маршрут через мусульманский Старый квартал является провокацией.
В России появились ещё четыре города-миллионника
Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения, прошедшей осенью 2021 года, в России появились четыре новых города-миллионника. Это Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росстата.
По сравнению с 2010 годом, когда проводилась предыдущая перепись населения, число городов-миллионников увеличилось до 16. По данным Росстата, суммарно в них проживает почти четверть всего населения страны – 35,7 млн человек. Лидером по количеству жителей остаётся Москва: в ней живёт более 13 миллионов человек, что на 11% больше, чем в 2010 году. За одиннадцать лет в город въехало более миллиона человек.
Как сообщает Росстат, на октябрь 2021 года численность населения в России, с учётом аннексированного Крыма, составляла 147,2 миллиона человек – на два миллиона больше, чем в 2010 году. Росстат подчёркивает, что увеличение произошло благодаря миграционному приросту. При этом "практически в течение всего межпереписного периода" фиксировалась естественная убыль населения: число умерших в стране превышало число родившихся. В 2021 году убыль резко увеличилась из-за "сверхсмертности от COVID-19" и составила 1,04 миллиона человек.
Также Росстат отметил, что в России продолжился процесс урбанизации: количество горожан в стране увеличилось на 1%. По данным переписи, 75% населения живёт в городских населённых пунктах, 25% – в сельских.
- Сейчас, по данным Росстата, к городам-миллионникам относятся Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград.
Порошенко разрешили покинуть Украину с третьего раза
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который находится под следствием по обвинению в госизмене, разрешили покинуть Украину через пограничный переход с Польшей для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме. Там он намерен добиваться предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне.
Ранее экс-президенту дважды запрещали выезд из страны - 27 и 28 мая. Украинские пограничники утверждали, что у Поршенко были проблемы с
Покинуть Украину Порошенко удалось после обращения к президенту Владимиру Зеленскому.
На родине Порошенко подозревают в госизмене и финансировании терроризма при поставках угля в 2014–2015 годах из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. В январе суд отпустил политика под личные обязательства и обязал сдать загранпаспорт.
Украина обвиняет в госизмене ещё одного политика – Виктора Медведчука. Он считается пророссийским. Служба безопасности Украины ранее распространила видео допроса, во время которого оппозиционный политик сказал, что участвовал в схеме вывода из госсобственности части нефтепровода по указанию Порошенко.
Абхазия и Сирия договорились о сотрудничестве в военной сфере
Самопровозглашенная республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика подписали соглашение о сотрудничестве в военной области. Документ был подписан 29 мая – в четвертую годовщину признания Сирией независимости Абхазии.
Как сообщили в абхазском оборонном ведомстве, документ подписали глава Минобороны Абхазии Владимир Ануа и заместитель главнокомандующего армией и Вооруженными силами Сирии, министр обороны Али Махмуд Аббас. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере.
«В развитие договоренностей президентов Башара Асада и Аслана Бжания о расширении межгосударственного взаимодействия, особенно в военной области, мы подписали с вами соответствующее соглашение между нашими оборонными ведомствами. Считаю, что этот документ заложит основу развития и укрепления нашего военного сотрудничества», – отметил Владимир Ануа.
В честь главы абхазского оборонного ведомства состоялся торжественный прием, на котором прозвучали гимны Абхазии и Сирии.
Абхазская правительственная делегация во главе с министром обороны Владимиром Ануа находится с официальным визитом в Дамаске с 25 мая.
27 мая Ануа возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Дамаске. В церемонии приняли участие генералы сирийской армии.
Глава Минобороны также посетил Мавзолей Неизвестного солдата, расположенный в мемориальном комплексе, и оставил запись в книге памяти.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
В соцсетях сообщили об избиении замглавы югоосетинского Минобороны
В селе Дмениси, предположительно, избит и.о. заместителя министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кабисов. Об этом сообщается в югоосетинских Telegram-каналах.
Кабисов – фигурант уголовного дела об избиении журналиста Руслана Тотрова. Нападение было совершено во Владикавказе 21 января прошлого года. Кабисов и предприниматель Руслан Танделов потребовали от журналиста прекратить писать неправду о югоосетинском президенте Анатолии Бибилове. Свое требование, по показаниям Тотрова, они подкрепили угрозой: «если не прекратишь, я тебя грохну». После этих слов Сергей Кабисов нанес удар журналисту. Тотрову потребовалась медицинская помощь. Кабисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом).
Инцидент с избиением самого Кабисова, по информации источников, носил чисто бытовой характер.
Журналист Руслан Тотров, комментируя инцидент, ответил на «хлынувший поток сообщений и инсинуаций».
«Ни я лично, ни наши соратники в Южной Осетии не имеем никакого отношения к избиению заместителя министра обороны Государства Алания Сергея Кабисова. Понимаю конспирологов, но их домыслы беспочвенны», – написал Тотров в Telegram-канале.
В Лувре посетитель измазал тортом защитное стекло «Джоконды»
В Париже в воскресенье посетитель Лувра, переодетый в пожилую женщину, в инвалидной коляске измазал тортом защитное стекло "Джоконды" - картины Леонардо да Винчи, также известной как "Мона Лиза".
По словам очевидцев, он неожиданно вскочил из кресла, попытался разбить пуленепробиваемое стекло, затем измазал его тортом с кремом и разбросал розовые лепестки и стебли. Его задержала охрана. При этом он выкрикивал, что художники должны задуматься о будущем планеты, которой грозит уничтожение.
Картина и стекло не пострадали. Руководство Лувра и правоохранительные органы пока не комментировали инцидент. О нём стало известно из публикаций очевидцев соцсетях.
"Мона Лиза" неоднократно становилась объектом нападения вандалов. В 1956 году один из посетителей Лувра облил полотно кислотой. В том же году в картину бросили камень, повредив красочный слой. После этого работу да Винчи закрыли пуленепробиваемым стеклом. В 1974 году на выставке в Токио посетительница в инвалидной коляске попыталась запачкать полотно красной краской из баллончика, протестуя против отсутствия условий для инвалидов. В 2009 году гражданка России бросила в картину да Винчи чашку с чаем, свой поступок она позже объяснила отказом в получении гражданства Франции.
В 1911 году "Джоконда" была украдена, а нашли ее только спустя два года.
Россия пообещала платить по госдолгу по схеме платежей за газ в рублях
Россия будет платить по госдолгу с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, но в обратном порядке. Об этом сообщил газете "Ведомости"глава Минфина России Антон Силуанов .
"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — уточнил Силуанов.
Чтобы получить платеж в оригинальной валюте, инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.
Инвесторы могут не согласиться с этой схемой, тогда неисполнение долговых обязательств будет означать технический дефолт — заёмщик обязан отдавать деньги по схеме в соответствии с первоначальным договором.
24 мая министерство финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия может оказаться в дефолте по государственному внешнему долгу.
В ответ Силуанов заявлял, что Россия продолжит обслуживать свой госдолг в рублях.
Президент России Владимир Путин потребовал с 1 апреля перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Москва считает "недружественными".
Некоторые страны, например, Болгария, Польша и Финляндия, отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Победители «Евровидения» Kalush Orchestra продали награду с аукциона
Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году, продала с аукциона свою награду "хрустальный микрофон" за 900 тысяч долларов.
Аукцион транслировался на YouTube. Акцию организовал благотворительный фонд телеведущего и общественного деятеля Сергея Притулы. Победившая ставка была сделана в криптовалюте одной из украинских криптовалютных бирж, отмечает Русская служба Би-би-си.
Сергей Притула ранее говорил, что на собранные деньги организаторы хотят купить украинские беспилотники PD-2 для ВСУ.
В воскресенье у Бранденбургских ворот в Берлине состоялось благотворительном шоу "Save Ukraine - #StopWar" ("Спасите Украину - остановите войну"), в котором приняли участие мировые звезды, в том числе и группа Kalush Orchestra. Собранные пожертвования пойдут на помощь для больниц в двенадцати областях Украины, в которых лечатся те, кто получил ранения во время развязанной Россией войны.
Жители Литвы за три дня собрали 5 миллионов евро на турецкий беспилотник "Байрактар" для армии Украины. Информацию о сборе требуемой суммы подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Известно, что украинская армия широко и эффективно применяет беспилотники в ходе боевых действий против российской армии как для нанесения воздушных ударов, так и для ведения разведки.
Эрдоган приветствует усилия Армении и Азербайджана по «решению проблем»
«Победа в Карабахе ознаменовала начало новой эпохи на Кавказе, устранив препятствия на пути к прочному миру и всеобъемлющему урегулированию в регионе». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он выразил удовлетворение шагами, предпринятыми Азербайджаном и Арменией для решения проблем.
«Турция поддерживает усилия сторон по решению пограничных вопросов, выработке мирного соглашения и открытию транспортных коридоров. Успешная реализация этих усилий пойдет на пользу всем нам, всему нашему региону», — подчеркнул Эрдоган.
Турецкий лидер назвал отрадным факт проведения первого заседания пограничных комиссий, которое состоялось 24 мая на межгосударственной границе между Арменией и Азербайджаном, заявив, что в вопросе «Зангезурского коридора» достигнут прогресс.
«Мы также искренне продолжаем процесс нормализации отношений с Арменией. Мы продолжим укреплять нашу солидарность с Азербайджаном во имя региональной безопасности и процветания», — заявил Эрдоган.
- Армения заявляет о том, что все открываемые дороги в регионе должны оставаться под суверенитетом стран, через которые они проходят. Об этом, в частности, на днях заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, говоря об армяно-азербайджанских договоренностях по разблокированию транспортных связей.
Пожар произошел на ЗАГЭС – старейшей гидроэлектростанции Грузии
20 пожарных бригад были мобилизованы минувшей ночью на тушение пожара на территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции – ЗАГЭС.
Пожар вспыхнул на одном из трансформаторов и распространился на соседние. Огонь был потушен за один час, причины устанавливаются, пишет агентство «Новости-Грузия».
ВИДЕО - Служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Не пострадало ни одно из зданий ГЭС, ни щит управления, ни машинное отделение. Удалось избежать и распространения пожара на жилые дома поблизости.
Станция расположена на реке Кура в 20 километрах от Тбилиси. Земо-Авчальская ГЭС (ЗАГЭС) была построена в 1927 году. Мощность – 42,8 МВт, среднегодовая выработка – 203 млн кВт·ч.
В России тестируют блокировку VPN-сервисов
В России начали тестировать блокировку VPN-сервисов, позволяющих, в том числе, получить доступ к ресурсам, заблокированным российскими властями. Об этом сообщает телеграм-канал GlobalCheck, занимающийся изучением блокировок в Рунете.
По данным GlobalCheck, в Западной Сибири и Краснодаре серверы на l2TP и IPsec (протоколы, используемые при VPN-соединениях) 29 мая оказались недоступны. Также IPsec недоступен в Ростове-на-Дону. В ряде регионов страны на некоторых операторах, включая Ростелеком, при работе IPsec не проходит соединение между сервером и клиентом в России.
"Это большой удар в том числе по корпоративным сетям - множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода", - говорится в сообщении.
С началом военной агрессии в Украине российские власти заблокировали сайты всех независимых СМИ, а также Facebook и Instagram, признав компанию Meta экстремистской. Более тысячи ресурсов попали под блокировку в связи с тем, что на них была опубликована информация о так называемой "специальной операции" России на территории Украины, подсчитал в апреле проект "Роскомсвобода".
26 мая стало известно, что Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных интернет-операторов на предмет соблюдения законодательства о блокировках.
Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы в России осенью 2021 года. Среди заблокированных — Cloudflare WARP, Nord VPN, RedShield VPN, Opera VPN и еще более десятка сервисов.
Байден с супругой посетили место массовой стрельбы в школе в Техасе
Президент США Джо Байден с супругой посетили небольшой техасский город Ювалде, чтобы поддержать его жителей и почтить память 19 учеников и двух педагогов, убитых в результате стрельбы в начальной школе 24 мая.
Поездка стала для Байдена уже второй за последние полмесяца, когда он приезжает на место массовой стрельбы, чтобы выразить соболезнования.
17 мая глава Белого дома побывал в Буффало, в штате Нью-Йорк, где встречался с семьями жертв стрельбы в супермаркете, открытой одним из сторонников концепции превосходства белой расы. Там погибли 10 афроамериканцев.
В Ювалде, в начальной школе Робба, глава Белого дома и первая леди США Джилл Байден в воскресенье посетили мемориал из 21-го белого креста, возложив цветы к другим траурным букетам и свечам у знака с названием учебного заведения. Публично произносить речь в Техасе глава американской администрации не планировал.
Днем ранее Байден, выступая в своей альма-матер, Университете штата Делавэр, сказал, что в класс начальной школы в Техасе, в супермаркет в штате Нью-Йорк и множество других мест «пришло зло, и погибли невинные люди». «Мы должны быть крепче, мы должны быть сильнее. Мы не можем запретить трагедии, я знаю. Но мы можем сделать Америку безопасней», - подчеркнул Байден.
Стрельба в Ювалде снова поставила контроль над огнестрельным оружием на первое место в политической повестке дня. Поездка президента и его супруги в Техас проходит также на фоне острых дискуссий относительно неспособности правоохранительных органов действовать оперативно, отмечает «Голос Америки».
Полицейских в Ювалде раскритиковали за то, что они позволили стрелку оставаться в школьном классе почти час, пока офицеры ждали в коридоре прибытия спецназа, а дети внутри в панике звонили в экстренную службу 911.
Министерство юстиции заявило, что проведет проверку реакции правоохранительных органов на стрельбу в школе и обнародует свои выводы.
Стрелок опознан как 18-летний житель Ювалде Сальвадор Рамос. Он был убит на месте сотрудниками сил безопасности. Его мотивы неизвестны. Перед тем как напасть на школу, Рамос выстрелил в свою бабушку. Нападение стало одним из самых массовых по числу жертв среди подобных атак на американские школы за всю историю.
Среди отправленных на войну в Украину из Чечни – осужденные за тяжкие преступления
В войне России против Украины участвуют осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. Журналисты проанализировали опубликованный украинской разведкой список из 2,5 тысяч кадыровцев и так называемых «добровольцев», отправленных из Чечни для участия в войне, и обнаружили среди них рецидивистов, а также тех, у кого еще не закончился срок заключения, пишет Кавказ.Реалии.
По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся из Чечни в Украину «добровольцев» из списка по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее». По данным сайтов судов, которые проанализировали авторы исследования, самыми распространенными уголовными статьями среди них оказались кражи и грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и оружия, нарушение ПДД. Также встречались приговоры за сношение с несовершеннолетними, незаконный оборот ядовитых веществ и служебный подлог.
Так, в списке отправленных в Украину оказался неоднократно судимый Бекхан Тайсумов – до конца 2022 года должен был отбывать срок в колонии общего режима за мошенничество. В статье также упоминается заключенный Тамерлан Магамерзуев, который был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, однако вместо отбытия наказания уехал в Украину.
- В начале мая заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов перед отправкой в Украину очередной группы так называемых добровольцев призвал их не заниматься мародерством.
- Правозащитники опубликовали аудиозапись, которая, предположительно, была сделана заместителем министра МВД по Чечне Асланом Ирасхановым. В ней он дает указание своим подчиненным «начать процесс» по вернувшимся из Украины добровольцам и приехавшим из Европы чеченцам – при малейшем подозрении на сопротивление режиму их необходимо «жестко задерживать» говорит голос на записи.
- В середине мая глава Чечни Рамзан Кадыров впервые официально назвал численность вооруженных подразделений республики, которые находятся на территории Украины. По его словам, речь идет о порядка трех тысячах человек. За несколько дней до этого Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало поименный список кадыровцев и так называемых добровольцев из Чечни - в нем указано 2 425 человек.
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