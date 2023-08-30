РФ не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Россия проинформировала Бразилию, что «на данный момент» не намерена расследовать крушение бразильского самолета Embraer, на борту которого был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами. Об этом сообщает Reuters.
Ранее бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) направил запрос Межгосударственному авиационному комитету (МАК) об участии в расследовании авиакатастрофы бразильской компании-производителя лайнера Embraer, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
В ответе на запрос бразильской стороны МАК сослался на тринадцатый пункт правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО), согласно которому, если ЧП произошло на внутреннем рейсе, то на него не распространяются международные нормы.
Эксперт по расследованию авиакатастроф Джефф Газзетти считает, что отказ России принять предложение Бразилии скорее всего вызовет сомнения в объективности расследования с учётом того, что существуют подозрения в причастности властей России к крушению самолёта, пишет Reuters.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в крушении самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбирается Следственный комитет России. Это «наше, российское расследование», «речи о международном аспекте идти не может». «Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация с этой авиакатастрофой», – добавил Песков, комментируя просьбу Бразилии.
Пресс-секретарь президента России также назвал «преднамеренное злодеяние» одной из версий крушения самолёта, на борту которого находился Пригожин.
- 23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.
- Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и «внешнее воздействие».
- Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина.
- Два месяца назад Пригожин и его наёмники предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Минобороны России. При этом были сбиты несколько вертолётов и один военный самолёт, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли.
- Президент России Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Позднее после переговоров при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наёмников на белорусскую территорию. Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников. Комментируя крушение самолёта Пригожина, российский президент сказал, что глава ЧВК «Вагнер» был «талантливым человеком», и выразил соболезнования его близким.