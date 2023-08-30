РФ не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Россия проинформировала Бразилию, что «на данный момент» не намерена расследовать крушение бразильского самолета Embraer, на борту которого был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами. Об этом сообщает Reuters.

Ранее бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) направил запрос Межгосударственному авиационному комитету (МАК) об участии в расследовании авиакатастрофы бразильской компании-производителя лайнера Embraer, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В ответе на запрос бразильской стороны МАК сослался на тринадцатый пункт правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО), согласно которому, если ЧП произошло на внутреннем рейсе, то на него не распространяются международные нормы.

Эксперт по расследованию авиакатастроф Джефф Газзетти считает, что отказ России принять предложение Бразилии скорее всего вызовет сомнения в объективности расследования с учётом того, что существуют подозрения в причастности властей России к крушению самолёта, пишет Reuters.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в крушении самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбирается Следственный комитет России. Это «наше, российское расследование», «речи о международном аспекте идти не может». «Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация с этой авиакатастрофой», – добавил Песков, комментируя просьбу Бразилии.

Пресс-секретарь президента России также назвал «преднамеренное злодеяние» одной из версий крушения самолёта, на борту которого находился Пригожин.