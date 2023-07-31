РФ в обход санкций ввезла чипы двойного назначения на $502 млн

Только за последние полгода Россия импортировала запрещённые к ввозу чипы западных компаний, которые используются в том числе для производства вооружений, на сумму более полумиллиарда долларов. На миллионы долларов ввезены станки для оборонной промышленности, на 171 миллион – западные запчасти для гражданской авиации. Об этом сообщает «Верстка».

Журналистам удалось подсчитать объемы ввезенных в Россию санкционных товаров за период с 1 января по 1 июля 2023 года с помощью закрытой таможенной статистики, а также выяснить, как работают схемы нелегальных поставок.

Так, по данным издания, в Россию несмотря на санкции, беспрепятственно продолжают поступать чипы двойного назначения, которые могут использоваться для производства ракет. За последние полгода российские власти растаможили товары американских компаний Analog Devices Inc. на сумму более 98 миллионов долларов, Xilinx – более 75 миллионов долларов, Microchip Technology – более 42 миллионов, Texas Instruments – не менее 38 миллионов, а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, – более чем на 28 миллионов долларов.

Ещё в Россию ввезли продукцию Marvell, Cypress Semiconductor и Atmel на общую сумму около 18 миллионов долларов.

Чипы двойного назначения в Россию ввозят сотни компаний. При этом, как установили журналисты, 11 из 25 крупнейших импортёров из списка, составленного «Вёрсткой», – прямые поставщики российских предприятий ВПК.

Против двух компаний из первой пятёрки (об их участии в поставках ВПК ранее рассказывали «Важные истории») США ввели санкции. Это импортёры Analog Devices Inc. – «ВМК» и «Тесткомплект», которые являются поставщиками предприятий Ростеха. Санкции, введённые в январе, никак не помешали их деятельности. С начала года они ввезли компоненты на сумму почти 20 миллионов долларов.

Но чипы не единственный вид запрещённой продукции, остро необходимый российскому ВПК, который продолжает попадать в Россию в обход санкций, отмечают журналисты. Например, компания «Униматик» с начала этого года беспрепятственно ввезла в Россию станки итальянской O. M. V. и немецкой Arinstein на сумму не менее пяти миллионов долларов. Причём в некоторых случаях отправителем выступала сама компания-производитель. Так, в мае «Униматик» привёз фрезерные станки. Их отправила из Италии сама O. M. V. Officine, несмотря на то что этот вид продукции находится ещё и под экспортным контролем Евросоюза. А одним из основных госзаказчиков «Униматика» является Завод №9 – ведущий в России производитель танковых пушек, пишет «Вёрстка».

Кроме того, по подсчётам издания, четыре крупнейшие авиакомпании России – «Аэрофлот», S7, «Победа» и «Россия» – с начала этого года ввезли в страну запчасти для самолётов на 47, 35, 13 и 15 миллионов долларов - соответственно. Практически все комплектующие от западных производителей.

Санкции, введённые против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники и запчастей.

Ключевыми точками реэкспорта являются Китай, Гонконг, ОАЭ и Турция. Важную роль играют государства бывшего СССР – Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан. Италия, Германия и Эстония занимаются поставками напрямую из Евросоюза, пишет «Вёрстка».

В расследовании журналисты описали схему по поставке в Россию санкционных товаров. Она выглядит следующим образом: в третьей стране регистрируется компания, которая либо выкупает на внутреннем рынке нужный товар, либо сама заказывает его напрямую у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы. Но вариант с иностранцем-учредителем – надёжней, потому что некоторые поставщики за этим следят, рассказали «Вёрстке» несколько человек, которые занимаются параллельным импортом.

Расследование «Вёрстки» показало, что в Россию можно ввезти практически всё что угодно из любой точки мира – от чипа двойного назначения до турбореактивного двигателя для Airbus. В схемах через третьи страны участвуют западные компании, а российские власти благополучно обходят европейские и американские санкции.