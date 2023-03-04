Rheinmetall предложил построить танковый завод в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом глава компании Армин Паппергер рассказал газете Rheinische Post.

По словам бизнесмена, строительство завода обойдется примерно в 200 миллионов евро и его можно будет защитить средствами ПВО от налетов российской авиации. Как утверждает Паппергер, завод сможет производить до 400 танков типа «Пантера KF51» в год.

Бизнесмен назвал переговоры с Украиной «многообещающими» и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшие два месяца.

«Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков. Даже если Германия отдаст все 300 танков «Леопард 2», имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет слишком мало», – считает Паппергер. Он полагает, что война в Украине будет продолжаться, «вероятно, еще годы».

«Западные союзники посылают достаточно оружия, чтобы Украина могла защищаться, но у украинцев сегодня не хватает техники, чтобы полностью отвоевать свою территорию», – заявил Паппергер.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новость о переговорах по поводу строительства завода в Украине «примитивным троллингом киевского режима».

«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», – написал Медведев в своем телеграм-канале.