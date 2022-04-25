Rheinmetall запросил разрешение на поставку Киеву 88 танков

Стали известны новые данные о погибших в ходе вторжения в Украину военных Юга и Северного Кавказа. Речь идет об одиннадцати уроженцах Чечни, Ростовской области, Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии, Волгоградской области и Кабардино-Балкарии.

В Чечне журналисты рассказали о смерти в Украине жителя села Кади-Юрт Хусайна Умарова. Кроме того, по данным источников Кавказ.Реалии, недавно в республике простились также с жителями станицы Калиновская Хамзатом Чапановым и уроженцем станицы Ильиновская Алхастом Усмановым.

Замкомандира 2-го мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 16544 Чеченской республики) Денис Головко погиб в Украине еще 29 марта, о смерти стало известно лишь спустя несколько недель. Военный родился в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, ему было 34 года.

В селе Бешпагир Ставропольского края на фасаде местной школы установили памятную табличку в честь 28-летнего сержанта Вадима Богданова, который погиб через два дня после начала войны в Украине. Известно, что он служил в 247-ом полку Десантной штурмовой бригады.

Администрация Гумбетовского района Дагестана подтвердила смерть военного Шамиля Гаджимурадова. Это уже третий погибший военный района, всего в республике их официальное число достигло 117 человек.

Также сообщается о смерти в Мариуполе жителя Северной Осетии, 35-летнего Руслана Бесаева. Он был серебряным призером турнира «Кубок Альфы» по служебному единоборству.

Еще двое погибших – из Ростовской области. Это Роман Пилявский из Неклиновского района и Артем Теплов из Новошахтинска. Обоим было по 23 года. Пилявский служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии имени 70-летия Великого Октября, погиб 13 апреля. Теплов скончался 4 марта.

Издание «Комсомольская правда» также сообщает о похоронах 38-летнего сержанта Ярослава Атарщикова из Ольховского района Волгоградской области. Кроме того, 21 апреля в Украине погиб 39-летний разведчик-радиотелефонист взвода глубинной разведки Нурлан Татиев, житель поселка Золотари Волгоградской области.

Кавказ.Реалии на данный момент известны имена 366 военных из числа уроженцев или жителей Юга России и Северного Кавказа, чья гибель была официально подтверждена.