Страны ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России

Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций против России в связи с продолжающейся войной в Украине. Новый пакет ограничительных мер направлен, прежде всего, на нанесение дополнительного удара по российской нефтяной и энергетической отрасли.

Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатов стран ЕС, санкции предусматривают снижение установленного странами G7 ценового потолка на российскую нефть до 47,6 доллара США за баррель.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что этот пакет является одним из самых жёстких за всё время конфликта в Украине. «ЕС только что утвердил один из самых сильных санкционных пакетов против России на сегодняшний день», — написала Каллас в социальной сети X. — «Мы будем продолжать повышать цену агрессии, чтобы остановка войны стала для Москвы единственным выходом».

Евросоюз уже вводил ограничительные меры в отношении ключевых секторов российской экономики, включая банковский сектор, торговлю, технологии и энергетику. Новый раунд санкций усиливает давление на российский экспорт нефти — одного из главных источников доходов Кремля.

Решение о снижении ценового потолка было согласовано после длительных консультаций между странами-членами ЕС, и, как отмечают аналитики, может оказать существенное влияние на доходы России от экспорта углеводородов.

Ранее Братислава блокировала принятие санкций из-за плана Еврокомиссии полностью отказаться от импорта российского газа с 2028 года. Власти опасались дефицита топлива, роста цен и возможных исков со стороны «Газпрома». По словам Фицо, он договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях, касающихся цен на газ.

«На данном этапе уже было бы контрпродуктивно продолжать завтра блокировать 18-й пакет санкций. На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам», — заявил премьер в видеообращении в фейсбуке.

Помимо Словакии, возражения против нового пакета санкций ранее высказывали Мальта, Греция и Кипр. Они выступали против инициативы снизить потолок цен на российскую нефть.