Родившимся в Херсонской области после 24 февраля детям дадут гражданство РФ

Все дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля автоматически получают российское гражданство. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации области, созданной при поддержке российских войск, Кирилл Стремоусов. Дети-сироты, проживающие в Херсонской области Украины, уже получили российское гражданство, заявил он.

Как данная процедура регулируется юридически и какие законодательные акты предусматривают подобный порядок получения российского гражданства, он не уточнил.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который даёт право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками. Автоматического присвоения гражданства по праву рождения данный указ не предусматривает.

Херсонская область практически целиком находится под контролем российских войск с начала марта. Сотрудничающие с оккупационными властями власти региона неоднократно заявляли о стремлении присоединиться к России.

10 июня в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении к Комитетам ООН по правам человека и по правам ребенка, Международному суду ООН и Верховному комиссару по делам беженцев. В нём депутаты просят защитить украинских детей, "похищенных и принудительно вывезенных" в Россию, или находящихся на оккупированных территориях,от усыновления их российскими семьями. Рада также просит международные организации помочь вернуть этих детей в Украину.

В марте ООН уже высказывала опасения относительно принудительного усыновления украинских детей в России. Речь шла о судьбе примерно 90 тысяч детей, которые жили в детских домах и школах-интернатах на востоке Украины.