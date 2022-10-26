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Родные мобилизованных рассказали о бедственном положении на фронте
Жители города Серов Свердловской области записали видеообращение к руководству вооруженных сил РФ, в котором рассказали о бедственном положении своих родных, попавших в российскую армию в рамках объявленной мобилизации и отправленных на фронт в Украину под город Лиман Донецкой области.
По словам жителей, обращение которых опубликовал телеграм-канал SOTA, мобилизованные сначала были направлены в пункт подготовки в город Миллерово Ростовской области, а оттуда - на войну, причем до поездки на фронт их всего два раза водили на стрельбище, и больше к боевым действиям никак не готовили.
Уже на передовой, как утверждают родственники мобилизованных, солдаты столкнулись с нехваткой еды и воды (ее, по словам одного из авторов обращения, выдают раз в двое суток по полтора литра на двух человек), оружия и техники. Со слов жителей Серова, у бригады мобилизованных есть всего один танк, который не на ходу, в то время как бригада подвергается регулярным ракетным обстрелам и несет потери. Убитых, если верить сказанному в обращении, командование с поля боя не забирает - солдатам приходится закапывать их на месте гибели.
Отдельно родственники мобилизованных отмечают, что всю «гуманитарную» помощь, которая приходит в часть, отбирают офицеры. При этом авторы обращения требуют не вернуть своих близких, а «принять меры» и обеспечить снабжение.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны пройти соответствующую подготовку.
- Правозащитники регулярно сообщают о нарушении властями объявленных правил мобилизации, и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.
- В СМИ регулярно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины. Их счет идет уже на десятки. Иногда между призывом по мобилизации и сообщением о гибели проходит меньше трех недель. Путин, когда его спросили об этом, сказал, что сроки подготовки в тылу перед отправкой на фронт составляют от пяти до десяти дней, а дальнейшая подготовка проводится уже в зоне боевых действий.
Другие новости дня
Зеленский: Россия передала с президентом Гвинеи-Бисау «сигналы»
Власти России передали в Киев «сигналы» о возможном «налаживании мостов» и «разблокировании отношений» - на фоне продолжающегося уже более 8 месяцев широкомасштабного вооруженного вторжения в Украину. Об этом заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом африканского государства Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Президент Гвинеи-Бисау во вторник провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, российские власти передали с ним сигналы для властей Украины.
«Он сказал, что Россия хочет наладить мосты», - отметил Зеленский, подчеркнув, что для того, чтобы стало возможным о чем-либо говорить, Россия должна прекратить удары по гражданской инфраструктуре. «Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения... Давайте начнем разблокирование, по крайней мере, нашего Черного моря», - сказал президент Украины.
По мнению Зеленского, сигналы от Владимира Путина о готовности к диалогу - лишь риторика, направленная на российскую аудиторию и те страны, которые еще сохраняют политические отношения с Россией. Он подчеркнул, что Украина будет готова к переговорам, если Россия будет уважать ее суверенитет, территориальную целостность и границы, чего сейчас не происходит.
Эмбало подтвердил, что передал Зеленскому содержание своей беседы с Путиным. Официальная Москва пока не комментировала слова украинского президента.
- Накануне, будучи в Москве, президент Гвинеи-Бисау говорил, что приехал «как брат и как друг». Также он заявил, что надеется на диалог между «двумя братскими народами», имея ввиду Украину и Россию. В Киеве Эмбало сказал, что Украина, как и Россия, является для его страны партнером, а также напомнил, что Гвинея-Бисау в ООН осудила российскую аннексию украинских территорий.
- После аннексии Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. При этом в Киеве не исключили переговоров с Россией в принципе.
- Официальная риторика российских властей по отношению к Украине в последнее время становится все более жесткой. В среду, например, Путин заявил, что «Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет». Москва также обвиняет Киев в подготовке взрыва так называемой грязной бомбы, что Украина категорически отрицает.
МИД России выдал фото из Словении 2010-х годов за грязную бомбу
Министерство иностранных дел России в среду разместило в своем англоязычном твиттере пост, в котором сообщало, что обладает информацией, будто две неназванных украинских организации получили прямой приказ изготовить так называемую грязную бомбу. В качестве иллюстраций к посту были опубликованы фотографии, часть из которых которые пользователи опознали как снятые в 2010-х годах в Словении и Мексике.
Правительство Словении опубликовало ответный пост, подчеркнув, что страна ответственно относится к хранению ядерных отходов и не ведет никаких работ, связанных с грязными бомбами.
На фотографиях, опубликованных в твиттере МИД России, изображены неизвестная атомная электростанция, контейнеры для хранения радиоактивных отходов и пластиковые мешки со значком радиации и надписью «радиоактивно», нанесенной латиницей. Российское иностранное ведомство также сопроводило фото подписью, гласившей, что работы по созданию грязной бомбы в Украине уже вошли в финальную фазу.
Пользовали твиттера отметили, что фото с пластиковыми мешками было снято в Мексике в 2016 году; надпись «радиоактивно» сделана на словенском языке. Оно было впервые опубликовано полицией Мексики, обнаружившей похищенные именно из Словении радиоактивные материалы. Еще несколько кадров, как показали пользователи, были сняты ТАСС на Белоярской АЭС в Свердловской области. И один, как объявило правительство Словении, принадлежал словенскому агентству по контролю за радиоактивными отходами ARAO: он был сделан в 2010 году.
Правительство Словении сопроводило ответный пост заявлением главы ARAO Санди Виршека, что радиоактивные отходы в стране хранятся с соблюдением всех мер безопасности, и не используются для изготовления грязных бомб.
- Российская сторона заговорила о намерении Украины изготовить и взорвать так называемую грязную бомбу на прошлой неделе. Об этом заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.
- Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение ее применить. Украинская сторона пригласила инспекцию МАГАТЭ приехать и проверить, есть ли у Украины возможности и намерения создать такую бомбу. Владимир Зеленский заявил, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.
- Официальные лица США, Великобритании и Франции сочли утверждения России необоснованными.
- Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.
Три оппозиционные партии Грузии договорились о сотрудничестве против «Мечты»
Три оппозиционные партии Грузии договорились о сотрудничестве в вопросе получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС и деолигархизации страны, пишет SOVA.
Речь идет о «Гирчи – Больше свободы», «Стратегии Агмашенебели» и «Время пришло» («Дроа!»). Лидеры партий заявили о готовности координировать свои действия, чтобы одержать победу над «режимом Грузинской мечты».
«Страна стоит перед выбором: либо мы идем на Запад и в Европу, либо остаемся под влиянием России, - в этом контексте я считаю, высокое значение имеет объединение оппозиции, чтобы страна стала частью европейского пространства. Без объединения, координации и совместных действий будет очень сложно победить эту систему, этого монстра во главе с Иванишвили. Мы проводим со всеми встречи и пытаемся найти точки соприкосновения», - сказал лидер «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе.
По словам председателя «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, объединившиеся партии довольно схожи по своим ценностям.
«Если бы мы верили, что способны по отдельности одолеть эту большую пророссийскую силу, которая является главным оружием гибридной борьбы, то конечно, но сейчас единственный путь это единство. Я надеюсь, что все это вовремя и другие увидят, что другого пути и альтернативы нет», - сказал Георгий Вашадзе.
Лидер «Время пришло» Элене Хоштария заявила, что настало время проявлять инициативу, а не ждать или обвинять.
«Сегодня у меня полное взаимопонимание с Зурой и Георгием, мы будем работать вместе, будем работать с другими сторонами, чтобы убедить их в правильности нашего решения», - заявила Хоштария.
Оборонный бюджет Грузии в 2023 году увеличится на 93 млн долларов
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что ведомство работает над созданием управления кибербезопасности при поддержке Великобритании и других союзников. Министр отметил, что оборонный бюджет Грузии увеличивается на 260 миллионов лари (93 миллиона долларов) в следующем году.
В интервью Общественному вещателю Бурчуладзе сказал, что в последнем квартале текущего года бюджет Министерства обороны увеличился почти на 10% или на 80 миллионов лари, и эти средства будут распределяться пропорционально по всем направлениям. Со следующего года бюджет оборонного ведомства увеличится на 260 миллионов лари, и сохранение этой тенденции, по его словам, «будет очень хорошим результатом».
Согласно проекту госбюджета, для Министерства обороны предусмотрен 1 миллиард 260 миллионов лари, что превышает утвержденный план 2022 года на 257,6 млн лари.
Работы по созданию инфраструктуры для нового управления кибербезопасности начнутся в 2023 году, для этого будут использованы как 5 миллионов лари (1,8 миллиона долларов), выделенные на эти цели из бюджета, так и дополнительные средства в виде грантов.
Увеличение оборонного бюджета позволит ведомству «запустить новые проекты и предпринять дальнейшие шаги по популяризации вооруженных сил» среди молодого поколения, отметил Бурчуладзе. Министр подчеркнул, что ведомство работает над новой моделью резервных сил, следуя указаниям премьер-министра Ираклия Гарибашвили - сделать военную службу «более привлекательной» для граждан страны.
«Мы приложили большие усилия для модернизации резервной и призывной системы. При этом мы использовали опыт стран Балтии, а также Финляндии и Швейцарии. Надеюсь, в скором времени мы внесем в законодательный орган документ, который будет работать как ориентир на ближайшие 10-20 лет», - сказал Буруладзе.
Отвечая на заявления части оппозиции, которая утверждает, что условия в армии ухудшились, министр сказал, что «это трудно себе представить, но определенные силы выступают против продвижения и укрепления наших вооруженных сил». Бурчуладзе считает, что власти обеспечили «лучшие, чем когда-либо» условия в вооруженных силах.
На прошлой неделе премьер-министр Грузии обсудил с официальными лицами новый оборонный кодекс страны, документ, предусматривающий модернизацию системы призыва и резерва, а также дальнейшие шаги по улучшению социальных условий для военнослужащих. Кодекс планируется представить на утверждение в парламент к концу этого года, также установит новый подход в системе управления министерства, проложив путь к «совершенно новой, гибкой системе» воинского призыва, сообщала администрация правительства.
Сенат Польши признал власти России террористическим режимом
Сенат - верхняя палата парламента Польши - 26 октября единогласно одобрил резолюцию о признании властей России террористическим режимом - в связи с войной в Украине.
В резолюции, за которую голосовали 85 сенаторов (всего их 100, остальные не участвовали в голосовании), также содержится призыв ко всем странам мира, разделяющие ценности мира, демократии и прав человека, принять подобное решение.
В документе целями российского вторжения в Украину, начатого 24 февраля 2024 года, называется уничтожение украинского народа и его суверенного государства. Также там сказано, что российские военные бомбардируют гражданские объекты, пытают и убивают пленных и мирных жителей оккупированных территорий, вывозят в Россию детей, чтобы воспитать из них «янычаров режима». Как утверждают сенаторы, российский президент Владимир Путин и его властный аппарат вернулись к жестоким практикам режимов Сталина и Гитлера. Также в документе говорится, что Россия должна потерпеть поражение и быть лишена возможности угрожать соседям.
Российские власти отрицают, что намеренно атакуют гражданские объекты и убивают мирных жителей. Вывоз в Россию детей, в том числе лишившихся родителей, они объясняют стремлением спасти их от боевых действий.
- Парламенты стран Балтии ранее объявили Россию или террористическим государством, или страной-спонсором терроризма. Также подобную резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы. В решении польского Сената говорится именно о режиме или властях, а не о стране как таковой.
- Исполнительные власти какого-либо из государств пока не принимали подобных решений, хотя представители властей Украины часто называют Россию «страной-террористом». Администрация США отказывается признать Россию страной-спонсором терроризма, опасаясь, что это подорвет возможность каких-либо договоренностей с Россией и поставит под угрозу уже существующие договоренности, например так называемую зерновую сделку.
Ксения Собчак уехала из России, где её могли задержать
Российский журналист и медиаменеджер, бывшая кандидат на пост президента на выборах 2018 года Ксения Собчак, могла быть задержана следствием 26 октября, но сумела уехать из страны. Об этом сообщают ТАСС и "База" со ссылкой на анонимные источники.
Отъезд журналистки подтверждает со ссылкой на источник государственное агентство РИА "Новости". Утверждается, что телеведущая выехала в ночь на 26 октября в Литву через Минск. Сама она ничего на момент публикации новости не комментировала.
Утром в доме Собчак в элитном посёлке в Подмосковье начался обыск. Утверждалось, что он связан с уголовным делом против её коммерческого директора Кирилла Суханова, который был задержан накануне. В среду стало известно о задержании по тому же делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, известного участника московской светской жизни.
Газета "Коммерсантъ" утверждает со ссылкой на неназванные источники, что материалы в отношении Суханова могли быть переданы полиции из следственного управления СКР, которое расследует уголовное дело против журналистки Александры Баязитовой, владельца Telegram-каналов Ольги Архаровой и специалиста по пиару Инны Чуриловой, обвиняемых в вымогательстве у топ-менеджера военного Промсвязьбанка Александра Ушакова за непубликацию компрометирующих его данных.
"База" утверждает, что инициатором дела против Романовского выступил директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко. Против него и его жены Тины Канделаки в июне были введены санкции США из-за войны в Украине. Заявление в полицию, настаивает издание, лично написал друг Владимира Путина и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Новость дополняется
Путин, Алиев и Пашинян, предположительно, встретятся в Сочи 31 октября
Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении готовится, о дате и месте встречи будут сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится», – сказал в беседе с журналистами Песков.
Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправится в Сочи.
На вопрос Радио Азатутюн, встретится ли Пашинян с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикер парламента ответил: «Да, встретится».
Сам Пашинян также подтвердил, что получил приглашение от президента России принять участие в трехсторонней встрече в Сочи 31 октября и дал согласие на участие в саммите.
- В понедельник МИД РФ сообщил, что Путин пригласил президента Азербайджана и премьер-министра Армении в РФ на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений.
- Предыдущие переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Сочи в ноябре 2021 года.
Уроженца Каспи могут экстрадировать из России в Цхинвали
35-летнего уроженца грузинского города Каспи могут экстрадировать из России в Цхинвали. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Мужчина подозревается в совершении кражи в селе Икоти Ахалгорского района. По информации МВД, преступление было совершено в сентябре 2020 года.
Задержали мужчину на территории поселка городского типа Красная Поляна в Краснодарском крае, где он, как утверждается, вел скрытный образ жизни. В пресс-релизе не указано гражданство задержанного.
«Разыскиваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для его экстрадиции на территорию Южной Осетии», – говорится в сообщении.
США передали Украине первые два комплекса ПВО NASAMS
США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Новейшую систему противовоздушной обороны средней дальности уже разворачивают на позициях. Об этом заявил Грег Хайес, генеральный директор Raytheon Technologies, которая производит этот тип вооружения.
О том, что Вашингтон передаст Киеву два ракетных комплекса NASAMS, стало известно 11 октября. Контракт на поставку ЗРК Украине на сумму в 182 миллиона долларов был заключён в конце августа.
По словам Хайеса, американские власти одобрили поставку Киеву двух систем ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. Он отметил, что переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за администрацией президента США.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS средней дальности предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Этот тип ЗРК считается одним из самых эффективных в мире. Их используют для защиты воздушного пространства Вашингтона. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что США намерены поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 12 октября, что в рамках военной помощи США в Украину прибыли еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Он также подтвердил, что Украина получила от Германии немецкую систему противовоздушной обороны ) IRIS-T.
25 октября после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о поставке Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.
США и ЕС ускорили поставки средств противовоздушной обороны Украине после массированных ракетных обстрелов и атак дронов со стороны России начиная с 10 октября.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал войну в Украине джихадом
В результате удара вооруженных сил Украины по зданию школы в Херсонской области, где размещался штаб российских войск, погибли около 40 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, не менее ста человек ранены. Об этом вчера сообщили украинские и оппозиционные чеченские телеграм-каналы.
Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты до 30 человек.
По данным телеграм-канала оппозиционного чеченского движения 1ADAT, это бойцы так называемого "Нефтеполка" – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Опубликовано видео, в которое смонтированы фотографии некоторых, предположительно, погибших, а также аудиозапись, в которой один из выживших утверждает, что удар был нанесен американской ракетой HIMARS.
Также оппозиционные чеченские каналы публикуют скриншоты сообщений в социальных сетях и в мессенджерах об ударе по штабу и о погибших, подтвердить их подлинность не представляется возможным.
В среду по информации Генштаба ВСУ, в результате ударов артиллерии в населенном пункте Новоивановка Луганской области был уничтожен российский склад боеприпасов и убиты более 10 бойцов из Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на эти сообщения двумя голосовыми обращениями в своем телеграм-канале. В первом, он призвал называть "спецоперацию" в Украине войной, потому что, по его мнению, боевые действия уже идут на территории России. Он также выразил недовольство "слабыми ответами" армии на обстрелы российских регионов, предложив "стирать с земли" украинские города.
При этом Кадыров ничего не говорил о гибели чеченских военных.
Через несколько часов во втором голосовом сообщении Кадыров назвал вторжение в Украину "войной между сатанизмом и христианами-мусульманами" и призвал их объединиться. Это – джихад, сказал глава Чечни и добавил, что "чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать". Он также предложил отправить на войну в Украину 300-400 тысяч жителей республики - это примерно четверть её населения.
Один из командиров воюющего за Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что чеченская Росгвардия в основном используется в качестве заградительных отрядов, сдерживая отступающих с поля боя военнослужащих подразделений Минобороны, и для зачистки после армейских операций населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии.
Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию. В ходе боевых действий данные сложно поддаются проверке.
В Абхазии семь организаций вышли из союза русских соотечественников
Из Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии вышли семь организаций. Они объявили, что выражают вотум недоверия председателю союза Олегу Юрченко, назвав его деятельность «некомпетентной и деструктивной».
Организации, подписавшие заявление, утверждают, что все важные обсуждения в Координационном союзе за прошедший год сводились к бессмысленным спорам; систематически нарушались правила голосования по разным вопросам; превышались должностные полномочия, отсутствовала прозрачность и открытость и т.д.
Согласно опубликованному заявлению, в Координационном союзе планируется принятие нового Этического кодекса. Организации, недовольные деятельностью союза, считают, что документ «противоречит здравому смыслу». Они предлагали внести в текст кодекса «положение о защите русских и их имущества». Однако это предложение, уверяют они, руководитель союза воспринял «деструктивно».
О выходе из КСОРС объявили: ОО «Центр правозащиты российских граждан» в Абхазии; благотворительный фонд «Поддержка»; ОО «Союз граждан России»; ОО «Гулрыпш. Русское содружество»; благотворительный фонд «Россия-Абхазия»; ОО «Русская община «Надежда»; культурный фонд «Платформа».
Согласно информации, опубликованной на сайте КСОРС, до раскола в союз входили 22 организации русских соотечественников. А руководитель «Центра правозащиты российских граждан» в Абхазии Елена Жилинская, объявившая о выходе их союза, занимает должность заместителя председателя КСОРС.
Сколько россиян, прибывших в Грузию, остаются в стране? Данные МВД
Более 100 тысяч россиян, прибывших в Грузию с начала текущего года, остаются в стране. Об этом свидетельствуют данные МВД Грузии.
Ведомство ответило на депутатский запрос члена правящей партии «Грузинская мечта» Левана Карумидзе. Ответ опубликован на сайте законодательного органа. Кроме россиян, в документе речь идет о гражданах Украины и Беларуси.
Отмечается, что прибыли в Грузию в период с 1 января по 30 сентября текущего года, и остаются в стране по состоянию на 3 октября:
- граждан РФ – 112 733;
- граждан Украины – 25 779;
- граждан Беларуси – 13 151.
По информации МВД, статистическая погрешность данных составляет +–2.4%.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, население страны по состоянию на 1 января 2022 года составляло 3 миллиона 688 тысяч человек. Таким образом, число россиян, остающихся в стране, составляет около трех процентов от общего числа населения.
- Ранее МВД Грузии опубликовало статистику, согласно которой границу Грузии в сентябре текущего года пересекли 222 274 россиянина. В ней не было указано, сколько граждан России покинули Грузию в сентябре.
- Отметим, что в текущем году «первая волна» миграции россиян в Грузию началась 24 февраля – после начала российского вторжения в Украину; вторая – после объявления «частичной военной мобилизации» 21 сентября.
В Южной Осетии вновь задержали пятерых фигурантов «дела Джабиева»
Сотрудники следственного управления Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне задержали пять фигурантов уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева. Об этом агентству «Рес» рассказал начальник следственного управления ведомства Алан Плиев.
Как сообщалось ранее, в сентябре Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
В Генпрокуратуре сейчас говорят, что фигуранты дела Джабиева были задержаны по вновь открывшимся обстоятельствам, «с ними проводятся первичные следственные действия». Ранее они находились под подпиской о невыезде, а под стражей находились лишь двое обвиняемых – Ацамаз Наниев и Алан Багаев.
Плиев говорит, что подозреваемым была предъявлена неверная квалификация по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).
«Сейчас речь идет о переквалификации пункта «в» части 3 статьи 286, – превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность с применением насилия в отношении потерпевшего», – отметил Плиев.
Следователь добавил, что в течение нескольких дней прокуратура даст более подробную информацию по данному делу.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
«Вёрстка» рассказала о массовом бегстве российских чиновников от мобилизации
Российские чиновники оказались среди беженцев, покидающих страну после объявления мобилизации. До трети чиновников из московской мэрии выехали за границу после смерти мобилизованного коллеги. Уезжают сотрудники подведомственных правительству организаций и правительства. Об этом пишет издание "Вёрстка".
Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчинённым городу, её не обещали вовсе, утверждает издание. "Бегут так, что пятки сверкают, — говорит один из анонимных собеседников "Вёрстки". — До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку".
Это привело к затруднениям в работе столичных ведомств: зачастую отделы департаментов простаивают сутками из-за отсутствия специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечавшие за него сотрудники уехали, пишет издание.
В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули страну,.
Журналистам стало известно об отъезде сотрудников Минпросвещения, министерства цифрового развития, Центробанка. В подведомственных организациях бегство стало массовым, утверждается в расследовании. Сотрудник подведомственного учреждения министерства транспорта рассказал журналистам, что несколько отделов "просто целиком снялись и поехали". В одном из учреждений Минздрава массово уволились охранники-мужчины.
После товарищеского матча сборной России по футболу в Бишкеке в городе остались 10 человек из аппарата Российского футбольного союза, рассказывает "Вёрстка". Они просто не стали садиться на обратный рейс в Москву 24 сентября.
Один из чиновников сказал изданию, что перестал верить заявлениям властей после объявления мобилизации. "Власть как будто не держит обещания и обманывает даже тех, кто, как я, готов её слушать", — сказал он.
Навальный получил премию США за гражданское мужество
Нью-йоркский фонд Train Foundation заочно вручил премию за гражданское мужество российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Церемония прошла в Нью-Йоркском университете. При вручении награды Train Foundation упомянул работу Навального во имя свободы и прозрачности в России.
Награду Навального принял его соратник Леонид Волков. Он сказал, что Навальный каждый день доказывает свою храбрость, отбывая наказание в российской тюрьме.
На церемонии также выступил артист балета, хореограф и актёр Михаил Барышников. По его словам, миссия Навального состоит в том, чтобы "отстаивать более демократическое видение России".
Барышников, бежавший в Канаду в 1974 году во время гастролей с советским государственным балетом, а затем переехавший в США, сказал, что Навальный "безумно храбр" в борьбе с "другой жестокой авторитарной Россией".
- Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В марте 2022 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Навальный и его сторонники считают дело политическим, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
- На прошлой неделе Навальный сообщил, что против него возбудили ещё одно уголовное дело – о призывах к терроризму и экстремизму. По словам оппозиционера, в общей сложности ему может грозить до 30 лет тюрьму.
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«Мерседес» ушёл с российского рынка и продал свой завод в Подмосковье
Российская "дочка" немецкого автоконцерна Mercedes-Benz продала свой завод по сборке легковых автомобилей в Подмосковье холдингу "Автодом" и вышла из российского бизнеса. Об этом пишут "Коммерсантъ" и "Ведомости". На заводе в Есипово, вероятно, начнется выпуск китайских автомобилей.
26 октября Mercedes-Benz официально подтвердил уход из России.
Концерн оценивал свои активы в России в два миллиарда евро. Однако эксперты, опрошенные "Коммерсантом", ссылаются на практику продажи заводов за один рубль в нынешних условиях. Собеседники "Ведомостей" допускают, что сделка может предполагать опцион, в рамках которого немеций автоконцерн сможет вернуться к владению заводом в Московской области в течение определенного времени.
"Мерседес" стал третьим крупным производителем легковых автомобилей, уходящим из России. В начале марта на фоне войны в Украине немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию. Ранее российский рынок покинули французская компания "Рено" и японская "Ниссан", передав свои активы государству.
Вчера стало известно, что корейский автопроизводитель Kia – второй самый популярный автомобильный бренд в России после АвтоВАЗа, может остановить продажи на российском рынке из-за «невозможности поставлять в Россию автомобили в принципе». Об этом заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, сообщает РБК.
В загородном доме Собчак в Подмосковье проходит обыск
В загородном доме журналистки Ксении Собчак в престижном подмосковном посёлке "Горки-8" проходит обыск. Об этом сообщают ТАСС и телеграм-канал "112".
По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, обыски проводят по делу о вымогательстве, которое возбудили в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет, добавил он.
Кирилл Суханов был задержан вчера вечером в Москве. По данным Varlamov News, коммерческого директора "Oсторожно Media" задержали в ресторане во время встречи с клиентом, который хотел купить подставной "блок на негатив" (запрет на упоминания в новостях в негативном ключе). Суханова заподозрили в мошенничестве. Другие детали неизвестны.
Собчак расценила задежание Суханова как очередное давление на журналистику в стране. "К нам не за что докопаться, и это их бесит", — написала она в телеграм-канале.
Ксения Собчак управляет проектом "Осторожно, Media", в который входит сеть новостных телеграм-каналов, студия подкастов, а также соцсети самой журналистки. Журналистка с детства знакома с Владимиром Путиным и была кандидатом на пост президента на выборах 2018 года.
Летом в Москве и Санкт-Петербурге были арестованы администраторы нескольких телеграм-каналов с десятками и сотнями тысяч заявленных подписчиков. Их обвиняют в мошенничестве и вымогательстве в том числе за обещание блокировать негативные новости о рекламодателях.
Байден: применение Россией ядерного оружия станет «серьёзной ошибкой»
Президент США Джо Байден 25 октября предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет "невероятно серьёзной ошибкой". Ранее Москва выступила с утверждением, что Украина готовится подорвать так называемую грязную бомбу на своей собственной территории.
По словам Байдена, он потратил много времени, обдумывая российские заявления, звучащие с прошлой недели. Соединённые Штаты и другие страны, которые оказывают поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, сразу же отвергли утверждения российских властей.
"Я пока не могу гарантировать вам, что речь идёт об операции под ложным флагом. Мы не знаем. Но это было бы серьёзной ошибкой", - сказал Байден во вторник журналистам по поводу возможности использования ядерного оружия российскими военными.
Киев и его союзники подозревают, что Россия могла выступить с заявлением, сама готовясь к атаке под чужим флагом, в ходе которой будет применена грязная бомба. Это взрывное устройство, содержащее радиоактивное вещество. Впоследствии, как не исключают союзники, Москва возложит ответственность за атаку на Украину, и использует ситуацию как оправдание для того, чтобы пустить в ход обычное ядерное оружие.
Министр обороны России Сергей Шойгу, обращаясь 23 октября к главам военных ведомств нескольких стран НАТО, включая Великобританию, Францию и Соединённые Штаты, не представил никаких доказательств в пользу российской версии дальнейшего развития событий.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил в общении с журналистами, что недоверие Вашингтона к российскому предупреждению является "непозволительным подходом с учётом серьёзности той опасности, о которой мы говорим". Также 25 октября Москва уведомила о своих подозрениях относительно грязной бомбы в Украине Совет безопасности ООН.
Источники Foreign Policy: Россия вербует афганцев для войны в Украине
Россия пытается вербовать бывших афганских коммандос для войны в Украине, пишет американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на свои источники.
По данным журнала, бывшие военнослужащие Корпуса коммандос, наиболее боеспособного подразделения афганской национальной армии, подготовленного американскими и британскими инструкторами, находящиеся в Афганистане, получают сообщения от российских вербовщиков, сулящих щедрое вознаграждение за участие в войне в Украине. От чьего имени действуют вербовщики неизвестно, но источники журнала предполагают, что за этими попытками стоит "ЧВК Вагнера". Как рассказал один из собеседников журнала, 35-летний бывший капитан коммандос, он помог нескольким бывшим сослуживцам связаться с вербовщиком, который организовал их перелет в Тегеран, откуда они улетели в Россию.
В Афганистане сейчас могут находиться от 20 до 30 тысяч бывших коммандос, которым не удалось эвакуироваться в западные страны. Многие из них вынуждены скрываться от талибов. Далеко не все из них готовы воевать на стороне России, которую они рассматривают как врага, но, как говорят собеседники издания, отчаянная ситуация, в которой они оказались, может вынудить несколько тысяч человек пойти на такой шаг.
Афганские военные, брошенные, по сути, своими западными партнерами после их ухода из Афганистана, могли бы стать естественными союзниками Украины, если бы им была предоставлена такая возможность, отмечает издание.
Россия известила США о начале учений стратегических ядерных сил
Во вторник Россия официально уведомила Соединенные Штаты о проведении учений стратегических ядерных сил "Гром", в ходе которых будут произведены запуски баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Об этом сообщили представители Пентагона и Госдепартамента.
Учения, которые проводятся ежегодно, привлекают в этом году особое внимание, поскольку они проходят на фоне российского вторжения в Украину. "Сообщая об учениях, Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Эти извещения уменьшают риск неверной оценки происходящего", отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Предыдущие подобные маневры закончились за считанные дни до российского вторжения в Украину. О дате проведения учений не было объявлено заранее. По словам, американских представителей, они ожидали официального российского извещения о начале учений в течение нескольких недель. Ещё в начале октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союз НАТО будет внимательно следить за испытаниями и "сохранять бдительность в свете "завуалированных ядерных угроз и опасной ядерной риторики, исходящей от российской стороны".
В свою очередь в Бельгии сейчас проходят ежегодные учения NATO Steadfast Noon, в ходе которых лётчики из 14 стран-членов НАТО в течение двух недель проводят учебные операции с использованием нестратегического ядерного оружия.
Маргарита Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению
Власти Армении запретили въезд в страну главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Причину такого решения армянских властей она не назвала.
По словам Симоньян, въезд в Армению также запретили депутату Госдумы России Константину Затулину, который, как написала главный редактор RT, «много лет яростно поддерживал Армению».
Ранее Константин Затулин также сообщал, что получил письмо о «нежелательности» его приезда в Армению.
В письме, в частности, отмечается, что публичные высказывания Затулина последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между двумя государствами.
Затулин назвал это решение оскорбительным, отметив, что оно стало для него неожиданностью.
По данным армянских СМИ, Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично «обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны» в Нагорном Карабахе.
Осенью 2020 года после 44 дней противостояния Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов.
Президент ФРГ в ходе визита в Украину вел переговоры, сидя в бомбоубежище
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи в Киеве выступили за расширение партнерств между городами обеих стран. Подобные связи вносят «решающий вклад в построение и укрепление нашей общей Европы», говорится в обращении двух лидеров. Они также отметили, что такие связи посылают четкий сигнал Москве о том, что война их страны не разделит, а «еще больше сблизит как немцев, украинцев и как европейцев».
Прибывший во вторник с заранее не объявленным визитом в Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также встретился в Киеве с мэром Виталием Кличко.
Как передает dpa, Кличко показал германскому политику последствия недавних российских обстрелов украинской столицы, сказав, что удары пришлись, в частности, на жилой дом в центре города и детскую игровую площадку. «Тут нет военных», - подчеркнул Виталий Кличко.
Россия не раз отрицала обвинения в намеренных атаках против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в ходе вторжения в Украину.
Кличко также рассказал президенту ФРГ о последствиях ракетных атак по энергетической инфраструктуре, отметив, что многим украинцам будет непросто согреться в своих домах предстоящей зимой.
Ранее 25 октября Франк-Вальтер Штайнмайер провел переговоры с рядом украинских официальных лиц, сидя в бомбоубежище города Корюковка, в Черниговской области. В укрытие ему пришлось спуститься сразу по прибытии в этот город. В бомбоубежище президент Германии провел полтора часа.
В Украину Штайнмайер приехал на поезде. Среди прочего он заявил, что Берлин продолжит поддержку Украине - экономическую, политическую и военную, и призвал своих сограждан не забывать о страданиях и разрушениях, причиненных Украине и ее народу войной.
Это первый визит президента Германии в Украину после начала российского вторжения в конце февраля. Изначально он собирался приехать еще в середине апреля - вместе с лидерами Литвы, Польши, Латвии и Эстонии. Однако, тогда его попросили этого не делать. Штайнмайера критиковали за тесные связи с Россией и неспособность в бытность министром иностранных дел должным образом отреагировать на обеспокоенность стран Восточной Европы по поводу угрозы российской агрессии.
СМИ: Грузия, Молдова и Украина приглашены на встречу глав МИД стран НАТО в Бухаресте
По данным румынских СМИ, Грузия, Молдова и Украина приглашены на встречу министров иностранных дел стран НАТО, запланированную в Бухаресте.
Саммит пройдет в столице Румынии 29 и 30 ноября. Это будет первая встреча такого уровня, которую НАТО проведет после саммита 2008 года в Бухаресте.
На встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО также приглашены Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина.
На форуме планируется обсудить выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, текущую войну в Украине, энергетическую безопасность и отношения с партнерами.
В России возбуждено первое с начала войны дело об оскорблении украинцев
В Омске против местного жителя Николая Карнышова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку.
В предъявленном Карнышову обвинении сказано, что он разместил пост в социальной сети «ВКонтакте» с негативной оценкой «группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к национальности «украинцы». Как сообщают Сибирь.Реалии, сам пост уже удален, его содержание не раскрывается.
В прошлом году Николая Карнышова уже штрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление по национальному признаку, а в сентябре текущего года суд в Омске приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, признав виновным в возбуждении ненависти к женщинам - также из-за поста во «ВКонтакте».
В октябре Карнышов был внесен в реестр экстремистов и террористов.
Уголовное дело против Николая Карнышова - первое с начала войны, связанное с возбуждением ненависти к украинцам, при том, что многие представители российской власти, прокремлевские журналисты и блогеры регулярно позволяют себе подобные высказывания. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров и телеведущий Владимир Соловьев публично призывали «стирать с лица земли» украинские города, а директор вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский призвал в эфире «топить» и «сжигать» украинских детей.
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