Родные мобилизованных рассказали о бедственном положении на фронте 

Жители города Серов Свердловской области записали видеообращение к руководству вооруженных сил РФ, в котором рассказали о бедственном положении своих родных, попавших в российскую армию в рамках объявленной мобилизации и отправленных на фронт в Украину под город Лиман Донецкой области.

По словам жителей, обращение которых опубликовал телеграм-канал SOTA, мобилизованные сначала были направлены в пункт подготовки в город Миллерово Ростовской области, а оттуда - на войну, причем до поездки на фронт их всего два раза водили на стрельбище, и больше к боевым действиям никак не готовили.

Уже на передовой, как утверждают родственники мобилизованных, солдаты столкнулись с нехваткой еды и воды (ее, по словам одного из авторов обращения, выдают раз в двое суток по полтора литра на двух человек), оружия и техники. Со слов жителей Серова, у бригады мобилизованных есть всего один танк, который не на ходу, в то время как бригада подвергается регулярным ракетным обстрелам и несет потери. Убитых, если верить сказанному в обращении, командование с поля боя не забирает - солдатам приходится закапывать их на месте гибели.

Отдельно родственники мобилизованных отмечают, что всю «гуманитарную» помощь, которая приходит в часть, отбирают офицеры. При этом авторы обращения требуют не вернуть своих близких, а «принять меры» и обеспечить снабжение.