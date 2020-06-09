Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом

Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками. Мишустин отметил, что подписал соответствующее распоряжение правительства. Оно пока не опубликовано.

Росавиация, по данным источников РБК и ТАСС, планирует предложить Роспотребнадзору частично возобновить международное сообщение, начиная с 15 июля. По информации "Интерфакса", сперва могут возобновить полеты со странами СНГ, затем — с другими государствами, если те откроют границы "на условиях взаимности".

Правительство России из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановило регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, начиная с 27 марта.

Мишустин также отметил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона в стране. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что уже сейчас обстановка в более чем 40 субъектах позволяет перейти к открытию отелей. Губернаторам поручено до 15 июня подготовить планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее отмечала, что Роспотребнадзор поставил российским санаториям такие условия возобновления работы, что многим из них проще вообще не открываться, чем выполнить их.

А глава российской администрации аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов объявил недавно, что приезжающихна полуостров будут принудительно отправлять на две недели в обсерватор за свой счёт или за счёт работодателя. Это касается как туристов, так и приехавших в командировки.

Как сообщил на совещании вице-премьер Чернышенко, с июля в России могут появиться пакетные туры по таким направлениям как Калининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай. «Нужно, чтобы эти предложения были доступны, чтобы были по карману», — отметил вице-премьер. По его словам, нужно сделать так, чтобы, уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики — железнодорожные и авиакомпании — запустили новые внутренние маршруты и чтобы на них впервые появились чартеры, что позволяет серьезно удешевить поездки. Всего летом планируется открыть более десяти новых направлений.

Туристическая отрасль наиболее пострадала от последствий пандемии коронавируса. Закрыты границы, прекращено авиасообщение. Возникли трудности и у операторов, занимающихся турами внутри России. Жители крупных городов воздерживаются от поездок в регионы из-за введённых там карантинных мер.

5 июня президент Владимир Путин своим указом вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития. Теперь ведомство напрямую подчиняется правительству.