Роман Маргариты Симоньян добавили в список премии «Большая книга» задним числом

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» главного редактора прокремлёвского телеканала RT Маргариты Симоньян добавлен в лонг-лист премии «Большая книга» после его официального объявления. На это обратил внимание литературный критик Сергей Лебеденко.

Список обнародовали 22 апреля. Глава совета экспертов, писатель Андрей Аствацатуров во время трансляции назвал 29 произведений в номинации «Художественная проза». Такой же список опубликовали ТАСС и «Коммерсант».

Позже на сайте и в телеграм-канале премии появился список уже из 30 книг. Пост в телеграме был отредактирован.

«Но в телеграм-канале «Большой книги» мы видим уже 30 книг! И там вместо Андрея Столярова, который стал 26-м, 25-е место занимает Маргарита Симоньян, «В начале было Слово — в конце будет Цифра!» И на сайте премии уже тоже успели обновить», – пишет Лебеденко.

Представители премии изменения не комментировали.

Роман Маргариты Симоньян вышел в июле 2025 года в издательстве АСТ. Как утверждалось, книга представляет собой антиутопию о будущем человечества и «написана в полном соответствии с библейскими пророчествами».

По данным РИА Новости, тираж издания составил 88 тысяч экземпляров. Позднее он был передан Россотрудничеству для распространения в зарубежных библиотеках.

Премия «Большая книга» вручается с 2006 года и считается одной из крупнейших литературных наград в России.

